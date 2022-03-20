 У Маріуполі на заклик РФ здатися відповіли лаконічно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2022

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Новини

У Маріуполі на заклик РФ здатися відповіли лаконічно

Влада РФ заявила, що українська сторона має скласти зброю в Маріуполі. Відповідь, на яку дали час до ранку понеділка, уже надійшла від радника мера.

Маріуполь, 20 березня 2022 року

Маріуполь, 20 березня 2022 року

Влада РФ заявила, що українська сторона має скласти зброю в Маріуполі. Місто взято в кільце російськими військами і зазнає масованого і невибіркового обстрілу російської артилерії та авіації.

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Голова національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев у неділю, 20 березня, оголосив, що чекає від України письмової відповіді на вимоги РФ до 5 ранку понеділка. За його словами, після того, як українські військові "залишать місто", до нього увійдуть нібито "гуманітарні колони" на чолі з формуваннями так званої "ДНР" та підрозділами збройних сил Росії - для організації "гуманітарних коридорів".

Відповідь уже є від радника мера

Радник мера Маріуполя відразу відповів Росії. На своїй сторінці у Facebook Петро Андроющенко висловився лаконічно: "Х#й вам, а не Маріуполь".

Як раніше зазначала українська сторона, військові РФ неодноразово зривали попередні спроби евакуювати мирних жителів Маріуполя. Крім того, міськрада Маріуполя повідомляла, що російські військові проти волі вивозять жителів Маріуполя до РФ.

Українська влада має намір відправити до Маріуполя близько 50 автобусів для порятунку жителів міста, які вже кілька тижнів відрізані від тепло- та водопостачання та змушені ховатися у підвалах та бомбосховищах від бомбардувань житлових районів військами РФ. За даними ООН, у місті добігли кінця запаси харчів та води.

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