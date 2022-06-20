ЄС заморозив активи російських олігархів на майже 13 мільярдів євро

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 20 червня (час київський).

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Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять в понеділок у Люксембурзі вплив війни Росії проти України на глобальну продовольчу безпеку.

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Американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму зведенні зазначає, що Росія "продовжує спроби вести велику та виснажливу війну в Україні силами, зібраними для нетривалого вторгнення та символічного опору України, на які помилково розраховував Кремль".

Також у повідомленні йдеться, що для просування своїх наративів про війну російська влада, ймовірно, використає "судові процеси" над захопленими в полон українськими військовими, зокрема, захисниками Маріуполя.

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ЄС заморозив активи олігархів із РФ на майже 13 мільярдів євро

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на понад 12,5 мільярда євро через санкції Європейського Союзу. "Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млільярда євро в квітні до понад 12,5 мільярда євро", - повідомив німецькому виданню Die Welt офіційний представник Європейської комісії з питань юстиції Крістіан Віганд. Зокрема, за його словами, особливо в Німеччині, в останні тижні виявили та заблокували багато об'єктів російських олігархів.

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Президент України Володимир Зеленський очікує посилення атак РФ, поки Київ чекає на рішення Європейського Союзу щодо надання статусу кандидата в члени. Про це він сказав у відеозверненні за підсумком 116-го дня війни. "Починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від ЄС щодо статусу кандидатства для України. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи", - сказав він.

За його словами, зараз росіяни накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. "Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил", - зазначив Зеленський.