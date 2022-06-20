Австралія відправила Україні перші бронетранспортери M113

Австралія відправила до України перші чотири з 14 обіцяних бронетранспортерів M113AS4s у рамках оголошеного раніше урядом пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про відправку цієї партії БТРів у ніч на понеділок, 20 червня, повідомило міністерство оборони Австралії.

"Австралія виступає на боці України та вкотре закликає Росію припинити неспровоковане, несправедливе та незаконне вторгнення в Україну", - йдеться у заяві австралійського міністра оборони Річарда Марлза.

Загалом у рамках оголошеного пакета допомоги, Україна отримає від Австралії 14 БТР M113AS4s, бронемашини Bushmaster, 155-міліметрові гаубиці M777, протитанкові комплекси, боєприпаси, дрони, а також інше спорядження та оснащення, йдеться в повідомленніавстралійського оборонного відомства.

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Санкції Австралії проти РФ

Через війну Росії в Україні Австралія запровадила санкції проти низки російських компаній, державних діячів, політиків, депутатів і сенаторів, посадовців, телеведучих, олігархів, відомих бізнесменів і членів їхніх сімей. З кінця лютого підсанкційні списки вже кілька разів розширювалися й оновлювалися та містять сотні юридичних і фізичних осіб.

Зокрема, австралійська влада заборонила в'їзд у країну президенту РФ Володимиру Путіну, а також міністру закордонних справ Сергію Лаврову й міністру оборони Сергію Шойгу. В санкційному списку опинилися також голова російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер, голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лебедєв, гендиректор державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, голова "Транснафти" Микола Токарєв, голова російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов, а також Кирило Дмитрієв - глава Російського фонду прямих інвестицій, який займається просуванням за кордоном російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

Крім того, Австралія заборонила Росії імпортувати предмети розкоші та запровадила ембарго на експорт до РФ глинозему та алюмінієвої руди.