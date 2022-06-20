Партія Макрона не зуміла набрати абсолютну більшість в парламенті

Коаліція "Разом!" прихильників президента Франції Еммануеля Макрона втратила абсолютну більшість у нижній палаті парламенту країни - Національних зборах. Згідно з оприлюдненими зранку понеділка, 20 червня, офіційними результатами виборів, президентська політсила матиме в підсумку 245 мандатів у парламенті.

Це - більше, ніж у решти партій, що увійшли до парламенту, однак цього замало для формування абсолютної більшості, що становить 286 місць. Досі прихильники Макрона та їхні союзники мали понад 340 місць у парламенті, уточнює інформагенція dpa. Тож тепер президентській політсилі доведеться шукати партнерів для формування коаліції, зазначають аналітики.

На другому місці опинився створений у травні цього року блок лівих сил "Новий народний екологічний та соціальний союз" (NUPES) під проводом Жан-Люка Меланшона, що отримав 131 місце в законодавчому органі.

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Справжньою несподіванкою для аналітиків та оглядачів виявився результат правопопулістської партії "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, що отримала 89 мандатів у новому складі парламенту. Такий результат правих популістів більш ніж вдесятеро перевищує попередній.

Правоцентристські "Республіканці" з 61 "багнетом" у новому складі парламенту, найімовірніше, можуть стати саме тією силою, що вступить в спілку з президентською партією.

Явка на виборах становила 46,23 відсотка, що стало одним з найнижчих показників за всю історію.

577 депутатів Національних зборів обирають шляхом прямого загального таємного голосування за мажоритарною системою. Термін їхніх повноважень становить п'ять років.