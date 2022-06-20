 Партія Макрона не зуміла набрати абсолютну більшість в парламенті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2022

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Новини

Партія Макрона не зуміла набрати абсолютну більшість в парламенті

На парламентських виборах у Франції президентська політсила хоч і здобула найбільше голосів, але не матиме абсолютної більшості в законодавчому органі, що ускладнить плани Макрона щодо реформ, кажуть аналітики.

Еммануелю Макрону та його прихильникам тепер буде складніше втілювати свої передвиборні обіцянки

Еммануелю Макрону та його прихильникам тепер буде складніше втілювати свої передвиборні обіцянки

Коаліція "Разом!" прихильників президента Франції Еммануеля Макрона втратила абсолютну більшість у нижній палаті парламенту країни - Національних зборах. Згідно з оприлюдненими зранку понеділка, 20 червня, офіційними результатами виборів, президентська політсила матиме в підсумку 245 мандатів у парламенті.

Це - більше, ніж у решти партій, що увійшли до парламенту, однак цього замало для формування абсолютної більшості, що становить 286 місць. Досі прихильники Макрона та їхні союзники мали понад 340 місць у парламенті, уточнює інформагенція dpa. Тож тепер президентській політсилі доведеться шукати партнерів для формування коаліції, зазначають аналітики.

На другому місці опинився створений у травні цього року блок лівих сил "Новий народний екологічний та соціальний союз" (NUPES) під проводом Жан-Люка Меланшона, що отримав 131 місце в законодавчому органі.

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Справжньою несподіванкою для аналітиків та оглядачів виявився результат правопопулістської партії "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, що отримала 89 мандатів у новому складі парламенту. Такий результат правих популістів більш ніж вдесятеро перевищує попередній.

Правоцентристські "Республіканці" з 61 "багнетом" у новому складі парламенту, найімовірніше, можуть стати саме тією силою, що вступить в спілку з президентською партією.

Явка на виборах становила 46,23 відсотка, що стало одним з найнижчих показників за всю історію.

577 депутатів Національних зборів обирають шляхом прямого загального таємного голосування за мажоритарною системою. Термін їхніх повноважень становить п'ять років. 

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