 У Франції проходить другий тур виборів до парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Франції проходить другий тур виборів до парламенту

Основна боротьба на виборах до Національних зборів триває між коаліцією "Разом" президента Еммануеля Макрона та об'єднанням NUPES під керівництвом лівого популіста Жан-Люка Меланшона.

Еммануель Макрон та Жан-Люк Меланшон (фото з архіву)

Еммануель Макрон та Жан-Люк Меланшон (фото з архіву)

У Франції у неділю, 19 червня, проходить другий тур виборів до парламенту. Від результату волевиявлення громадян республіки залежить розподіл 577 місць у Національних зборах. Фаворитами виборних перегонів виступають коаліція "Разом" президента Еммануеля Макрона та об'єднання "Новий народний екологічний та соціальний союз" (NUPES), очолюване лівим популістом Жан-Люком Меланшоном.

Читайте також: Макрон закликав не принижувати Росію, у Києві обурилися

Під час першого туру, що відбувся 12 червня, обидві сили набрали близько 25,7 відсотка голосів із незначною перевагою коаліції глави держави. Правопопулістська партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен заручилася підтримкою приблизно 18,7 відсотка виборців, а найбільша опозиційна сила у нинішньому парламенті - правоцентристська партія "Республіканці" - набрала у першому турі лише 10,4 відсотка голосів.

Рекордно низька явка у першому турі парламентських виборів

Останні опитування показують, що президентська коаліція може втратити абсолютну більшість у нижній палаті парламенту. Явка у першому турі становила лише 47,5 відсотка. Це рекордно низький показник, зазначає AFP.

Депутатів Національних зборів обирають шляхом прямого загального таємного голосування за мажоритарною системою. Термін їх повноважень становить 5 років.

Дивитись відео 06:29

Шольц, Макрон і Драгі з "гостинцями" в Києві: що пообіцяли Зеленському лідери ЄС? (17.06.2022)

 

Реклама

Докладно

CH-47 Chinook - один із найпопулярніших транспортних вертольотів світу

На що Бундесвер витратить 100 мільярдів євро спецфонду?

Бундестаг підтримав створення спецфонду для переозброєння Бундесверу. DW розповідає, яку зброю буде закуплено.  

Франція перестала отримувати газ з РФ трубопроводами

Франція більше не отримує газ з РФ трубопроводами

Потік із Німеччини, звідки у Францію надходив газ із Росії, вичерпався 15 червня, повідомив оператор GRTgaz.  