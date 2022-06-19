У Франції проходить другий тур виборів до парламенту

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Основна боротьба на виборах до Національних зборів триває між коаліцією "Разом" президента Еммануеля Макрона та об'єднанням NUPES під керівництвом лівого популіста Жан-Люка Меланшона.
У Франції у неділю, 19 червня, проходить другий тур виборів до парламенту. Від результату волевиявлення громадян республіки залежить розподіл 577 місць у Національних зборах. Фаворитами виборних перегонів виступають коаліція "Разом" президента Еммануеля Макрона та об'єднання "Новий народний екологічний та соціальний союз" (NUPES), очолюване лівим популістом Жан-Люком Меланшоном.
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Під час першого туру, що відбувся 12 червня, обидві сили набрали близько 25,7 відсотка голосів із незначною перевагою коаліції глави держави. Правопопулістська партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен заручилася підтримкою приблизно 18,7 відсотка виборців, а найбільша опозиційна сила у нинішньому парламенті - правоцентристська партія "Республіканці" - набрала у першому турі лише 10,4 відсотка голосів.
Останні опитування показують, що президентська коаліція може втратити абсолютну більшість у нижній палаті парламенту. Явка у першому турі становила лише 47,5 відсотка. Це рекордно низький показник, зазначає AFP.
Депутатів Національних зборів обирають шляхом прямого загального таємного голосування за мажоритарною системою. Термін їх повноважень становить 5 років.