У Франції крайні праві кандидати в президенти влаштували "дуель на відстані"

У Франції засновниця правопопулістської партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка претендує на пост президента країни, у суботу, 5 лютого, виступила перед тисячами своїх прихильників у місті Реймс. Того ж дня аналогічний виступ у рамках своєї виборчої кампанії у місті Лілль на півночі Франції зробив інший правий політик - публіцист Ерік Земмур.

Враховуючи схожість політичних поглядів обох кандидатів у президенти Франції, багато спостерігачів назвали їхні заходи "дуеллю на відстані".

Ставлення Марін Ле Пен до Євросоюзу

Як Ле Пен, так і Земмур роблять у виборчій кампанії акцент на критику Євросоюзу та міграційної політики нинішньої влади. Так, Ле Пен заявила 5 лютого, що у випадку її перемоги на виборах вона запропонує замінити ЄС на "Європейський альянс націй", який буде ґрунтуватися на принципі суверенітету народів. Також, за повідомленнями місцевих ЗМІ, Ле Пен пообіцяла вихід країни із НАТО у разі своєї перемоги.

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Крім того, вона обіцяє посилити міграційне законодавство та обмежити можливості мігрантів для отримання соціальної допомоги у Франції. "Вирішувати, хто може жити у Франції і хто може отримати французьке громадянство, має народ Франції", - заявила вона під час свого передвиборчого виступу. За словами Ле Пен, неконтрольована міграція перетворила частини її країни на "зони не-Франції".

Ерік Земмур про міграцію та мігрантів у Франції

Кандидат в президенти Франції Ерік Земмур

Цю позицію розділяє і Земмур, який закликає покласти край "ісламізації Франції". Окрім іншого, він вимагає відмовити мусульманкам у праві носити хустки у громадських місцях та хоче заборонити будівництво в країні "імпозантних" мечетей та мінаретів. Земмур вже двічі переслідувався правосуддям за розпалювання ненависті до мусульман.

За даними префектури Лілля, 5 лютого близько 1100 людей у ​​місті влаштували контрдемонстрацію на противагу прихильникам ультраправого політика.

Що стосується ставлення Земмура до Євросоюзу, то 5 лютого політик, який є лідером партії під назвою "Відвоювання" (Reconquête), заявив, що з ним "європейський прапор ніколи не буде майоріти без французького триколору". Експерти тлумачать це як натяк на той випадок, коли президент Франції Емманюель Макрон розпорядився вивісити над Тріумфальною аркою тільки прапор ЄС, щоб ознаменувати головування Франції в Раді ЄС, яке розпочалося 1 лютого.

Президентські вибори у Франції 2022

Президентські вибори у Франції відбудуться 10 квітня 2022 року. Другий тур, у разі його проведення, призначать на 24 квітня. За даними опитувань, чинний глава держави Емманюель Макрон користується підтримкою найбільшої кількості виборців (24%), і це - незважаючи на те, що поки що він офіційно не оголосив про намір брати участь у передвиборчих перегонах. За ним в опитуваннях слідують кандидат від правоцентристської партії "Республіканці" Валері Пекресс (16,5%), Марін Ле Пен та Ерік Земмур (обоє - приблизно по 14%).

Також на виборах президента Франції балотується голова лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, представник партії "Європа - Екологія - "Зелені" Яннік Жадо, комуніст Фаб'єн Руссель, мер Парижа Анн Ідальго, що висувається від Французької соціалістичної партії, та колишній міністр країни Крістіан Тобір.