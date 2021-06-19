 Французькі правопопулісти переобрали головою партії Марін Ле Пен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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Новини

Французькі правопопулісти переобрали головою партії Марін Ле Пен

Члени партії "Національне зібрання" переобрали головою політсили Марін Ле Пен. За опитуваннями, наступного року вона може скласти конкуренцію Еммануелю Макрону на президентських виборах.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен

Французька правопопулістська партія "Національне зібрання" (колишня назва: "Національний фронт") переобрала своєю головою Марін Ле Пен на четвертий термін. На партійному з'їзді, який проходить у Перпіньяні на півдні Франції у неділю, 4 липня, партія повідомила, що Ле Пен отримала підтримку 98 відсотків членів партії. Інших кандидатів на посаду голови партії висунуто не було.

Голосування проходило протягом останніх кількох тижнів поштою та в інтернеті. Ле Пен очолювала партію з 2011 року. У 2018 році політсилу перейменували у "Національне зібрання".

Під час нещодавніх регіональних виборів у Франції партія Ле Пен не виграла в жодному регіоні, а також втратила близько 30 відсотків своїх прихильників. Керівництво партії пояснює такий результат низькою явкою на виборах, особливо серед молодих виборців та робітничого класу.

Але деякі прихильники також ставлять під сумнів стратегію "нормалізації" Ле Пен. За її допомогою вона роками намагалася дистанціюватися від правоекстремістської спадщини свого батька Жана-Марі Ле Пена і представити свою партію як консервативну політичну силу. "Я не маю жодного сумніву, що потрібно робити для Франції", - заявила вона під час партійного з'їзду, цитує агенція AFP

Першим заступником Ле Пен був переобраний 25-річний Жордан Барделла. Ле Пен планує тимчасово відійти від головування в партії восени цього року, аби зосередитися на президентській виборчій кампанії.

На президентських виборах 2017 року Ле Пен пройшла до другого туру, в якому поступилася Еммануелю Макрону. Згідно з актуальними опитуваннями, Марін Ле Пен має шанси знову зустрітися з Макроном в другому турі наступних президентських виборів, які відбудуться у Франції за десять місяців. Втім, ситуація ще може змінитися. Правляча партія Макрона "Республіка на марші" також показала неочікувано поганий результат на регіональних виборах.

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