Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства?

Французька правопопулістська партія "Національне об'єднання" (НО) Марін Ле Пен користується дедалі більшою підтримкою виборців - на це вказують результати опитувань. Згідно з даними соціологічного інституту Ifop, партія Марін Ле Пен лідирує в регіоні Прованс-Альпи-Лазурове узбережжя. Цей розташований на південному сході Франції регіон має п'ятимільйонне населення. За даними соціологів, за будь-якого нині можливого сценарію у другому турі регіональних виборів, які відбудуться наприкінці червня, праві популісти можуть здобути перемогу й обрати свого кандидата на пост голови регіональної ради, сформувавши регіональний уряд.

На виборах шість років тому племінниця Ле Пен Маріон Марешаль вже ледь не перемогла у цьому південному регіоні. Тоді лівоцентристський блок вийшов із перегонів у другому турі голосування, забезпечивши консерваторам незначну перемогу над ультраправою партією, яка на той час називалася "Національний фронт". Але тепер, якщо вірити поточним опитуванням, навіть цей "Республіканський блок", тобто союз усіх інших партій проти Ле Пен, вже не зміг би запобігти перемозі крайніх правих на виборах у цій частині Франції.

З провінції до Парижа

Для Франції регіон, де урядує представник "Національного об'єднання", став би ще однією істотною зміною політичного ландшафту. Досі партії Марін Ле Пен вдавалося перемогти лише в декількох провінційних меріях, але сформувати регіональний уряд у жодному з 13 регіонів країни вона поки що не змогла. Проте за час свого існування французькі праві популісти зуміли створити й розширити стабільну базу виборців не тільки на південному сході країни. На півночі Франції, зокрема, в регіоні Гранд-Ест, як і в інших невеликих регіонах НО так само має непогані шанси здобути першість на виборах.

Тож не дивно, що лідерка партії Марін Ле Пен оголосила регіональні вибори проміжним етапом на шляху до президентства. У травні 2017 року Ле Пен поступилася у другому турі виборів глави держави чинному нині президентові Еммануелю Макрону. Тепер 52-річна політикиня прагне будь-що домогтися тріумфу під час наступної спроби. Для цього вона планує активізувати нові верстви електорату. Після того, як партія тривалий час намагалася схилити на свій бік представників робітничого класу, тепер Ле Пен дедалі більше націлюється на буржуазно-консервативний табір. Саме тому вона не тільки дала партії, заснованій її батьком Жаном-Марі в 1972 році, нову назву, ця політична сила отримала й нові програмні засади. Так, вимоги вийти з Єврозони та Європейського Союзу зникли зі списку програмних пунктів.

Еммануель Макрон переміг у другому турі виборів президента Франції 2017 року, обійшовши Ле Пен

Внутрішня безпека - головне питання виборів

Хоча Ле Пен і скоригувала курс щодо європейських питань, основним передвиборчим питанням для її партії залишається внутрішня безпека - навіть під час регіональної виборчої кампанії. Попри те, що у Франції повноваження регіонів обмежуються питаннями територіального планування, регіонального транспорту або шкільної освіти, це не заважає правим популістам та іншим партіям виносити саме питання безпеки на перше місце у своїх виборчих кампаніях. Приміром, колишній лідер партії експрезидента Ніколя Саркозі "Республіканці" Лоран Вокез прагне переобратися на пост голови регіону Овернь-Рона-Альпи, закликаючи встановити "щит відеоспостереження" і скасувати надання державної допомоги для батьків неповнолітніх правопорушників. Він також хоче запровадити посаду спеціального агента з безпеки у школах, як це вже широко практикується у столичному регіоні. Передбачається, зокрема, що такі агенти мають зробити шкільну атмосферу безпечнішою.

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Попри те, що на регіональних виборах у найближчі вихідні очікується низька явка, спостерігачі розглядають ці вибори як перевірку перед президентськими виборами, що відбудуться навесні наступного року. Протягом декількох тижнів усі опитування прогнозували повторення дуелі Макрон-Ле Пен, але події останніх десяти місяців показують, що не можна виключати й сюрпризів. Тим більше, що популярні раніше консерватори та соціалісти ще не назвали своїх головних кандидатів. Політики, які переможуть на регіональних виборах, швидше за все, матимуть непогані шанси й під час президентських перегонів.

Зміна партійного ландшафту

Але старий та добре відомий партійний ландшафт Франції розвалюється: колись традиційно сильні партії й через чотири роки після перемоги Макрона на виборах досі не можуть оговтатися й повернути свою колишню популярність. Труднощі, з якими вони стикаються, наочно демонструє Лазуровий берег: праві популісти висунули тут своїм провідним кандидатом Тьєррі Маріані, який ще до 2019 року належав до буржуазно-консервативного табору. Маріані був членом уряду за президентства консерватора Ніколя Саркозі. Останній висунув його у 2010 році головним кандидатом від консерваторів у регіоні Прованс-Альпи-Лазурове. Але два роки тому 62-річний політик перейшов у табір Ле Пен і відтоді засідає в Європарламенті від "Національного об'єднання".

Тьєррі Маріані перейшов із лав соратників Саркозі до партії Ле Пен

Маріані ще й до сьогодні отримує підтримку від партії Саркозі - попри те, що "Республіканці" називають своїм головним кандидатом чинного регіонального голову Рено Мюзельє. Однак на загальнонаціональному рівні ця партія нині відіграє другорядну роль, хоч за останні 20 років вона зуміла вибороти президентство для двох своїх членів - Жака Ширака й Ніколя Саркозі.

Крім того, саморуйнування консерваторів, яке розпочалося після перемоги Макрона на виборах, триває. Кілька тижнів тому, коли Музельє висунули на регіональні вибори за спільним списком з президентською партією "Республіка на марші", багато впливових політиків вийшли з цієї консервативної партії. Марін Ле Пен, певно, не без задоволення спостерігала за цим розколом.