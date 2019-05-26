Фото звірств бойовиків ІД: суд у Франції виправдав Марін Ле Пен

Суд у Нантері виправдав лідерку ультраправої французької партії "Національне зібрання" Марін Ле Пен, а також її однопартійця євродепутата Жильбера Коллара в справі про поширення ненависті через публікації в соцмережах фотографій розправ бойовиків міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Читайте також: Європарламент позбавив Марін Ле Пен недоторканності

Згідно з оголошеним у вівторок, 4 травня, вироком суду, дії Марін Ле Пен не мали на меті поширення ненависті. Натомість судді визнали намір політикині поінформувати громадськість за допомогою цих фотоматеріалів про небезпеки тероризму. Такі дії можуть "зробити внесок до громадських дебатів", поки саме насильство не применшується, йдеться в вироку суду. Схожий вердикт судді виголосили й щодо Жильбера Коллара, передає інформагенція AFP.

Адвокат Ле Пен назвав цей судовий вирок "великою перемогою для права, оскільки в цьому разі на кону стояла свобода думки", цитує AFP.

Публікація жорстоких кадрів

Ще 2015 року Ле Пен і Коллар опублікували в соцмережі Twitter низку фотографій розправ бойовиків над захопленими ними полоненими. На одній з фотографій можна було побачити скривавлене обезголовлене тіло журналіста Джеймса Фуолі, на другій - людину, живцем спалену в клітці, на третій - жертву, яку переїжджає танк. 17 грудня 2015 року після початку розслідування політикиня видалила ці фото.

Сама Ле Пен запевнила, що тоді вона мала на меті вказати на загрозу ісламістського тероризму.