 Вибори у Франції: правопопулісти програли - попередні дані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

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Вибори у Франції: правопопулісти програли - попередні дані

У другому турі регіональних виборів у Франції партія правих популістів Марін Ле Пен "Національне об'єднання", за попередніми даними, не виграє в жодному регіоні.

Регіональні вибори у Франції

На виборчій дільниці

У другому турі регіональних виборів у Франції партія правих популістів Марін Ле Пен "Національне об'єднання" (колишня назва: "Національний фронт"), за попередніми даними, не виграє в жодному регіоні. Про це повідомляє інформагенція dpa ввечері в неділю, 27 червня.

У південному регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег, де точилася особливо затята боротьба, кандидат від правопопулістів Тьєрі Маріані отримав близько 42 відсотків голосів виборців, повідомив телеканал France 2. Його конкурент, консерватор Рено Мусельє, набрав понад 57 відсотків.

Партії "Національне об'єднання" ще ніколи не вдавалося здобути перемогу в жодному з регіонів Франції, зазначає dpa.

Водночас, за попередніми даними, кандидати від правлячої партії "Республіка на марші" Еммануеля Макрона також не набирають більшості голосів. 

Другий тур регіональних виборів у Франції організували через те, що в багатьох місцях жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів у першому турі. Тоді також зареєстрували рекордно низьку явку виборців - 33 відсотки.

Регіональні вибори - остання перевірка настроїв французів перед виборами президента країни у квітні 2022 року. Марін Ле Пен хоче знову позмагатися за президентське крісло з Еммануелем Макроном.

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