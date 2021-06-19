У Франції проходить другий тур регіональних виборів

У Франції в неділю, 27 червня, відбувається другий тур виборів до регіональних рад (парламентів) та органів місцевого самоврядування. Його організували через те, що в багатьох місцях жоден кандидат не набрав необхідної абсолютної більшості голосів у першому турі. Тоді також зареєстрували рекордно низьку явку виборців - 33 відсотки. Вона є найнижчою за весь післявоєнний період для місцевих виборів у Франції.

Низька явка сприяла посиленню позицій консерваторів та послабленню правих популістів з партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання" (колишня назва: "Національний фронт"), а також представників політсили президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка на марші", пише агентство AFP.

Попри низькі показники партія правопопулістки Ле Пен має шанс перемогти в південному регіоні Франції Прованс-Альпи-Лазурний берег. Утім інші політсили розробляють домовленності про коаліцію з консерваторами, щоб уникнути перемоги кандидата від партії Ле Пен. Тим часом соціологи розраховують на повторну низьку явку.

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Речниця уряду пов'язала відсутність виборців на дільницях з пандемією коронавірусу. Втім, на час першого туру у Франції через зменшення кількості заражень вже було послаблено карантинні обмеження .

Регіональні вибори є останньою перевіркою настроїв французів перед виборами президента країни в квітні 2022 року, на яких Марін Ле Пен знову хоче позмагатися за президентське крісло з Еммануелем Макроном.

Результати другого туру місцевих виборів очікуються після закриття останніх виборчих дільниць о 20:00 за місцевим часом.