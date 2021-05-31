Еммануель Макрон отримав ляпаса під час зустрічі з громадянами

Один з учасників зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном дав йому ляпаса. Інцидент стався у вівторок, 8 червня, у комуні Тен-л'Ермітаж, що в департаменті Дром на південному сході країни, коли Макрон зустрічався з місцевими жителями.

Внаслідок інциденту було затримано двох підозрюваних. У Єлисейському палаці підтвердили інформацію про цей випадок, назвавши його, утім, "спробою вдарити" президента. На відео, оприлюдненому в соцмережах, видно, як один з чоловіків правою рукою несильно вдарив Макрона по обличчю у той час, коли той підійшов до людей. Охорона французького президента одразу втрутилася і нейтралізувала нападника.

Під час поїздки до комуни Тен-л'Ермітаж Макрон оголосив про подальші послаблення коронавірусних обмежень та зустрівся з місцевими рестораторами. Після цього він підійшов до місцевих жителів, які зібралися за металевим парканом, щоб поспілкуватися з ними. Один з чоловіків у натовпі своїми діями одразу ж перервав спілкування Макрона з людьми.