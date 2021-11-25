 У Ла-Манші між Францією і Британією знайшли тіла десятків загиблих мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2021

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Новини

У Ла-Манші між Францією і Британією знайшли тіла десятків загиблих мігрантів

Рибалки знайшли близько 30 тіл і порожній човен у Ла-Манші біля узбережжя Франції. Британський прем'єр Джонсон та президент Франції Макрон домовилися посилити боротьбу з контрабандою людей.

Мігранти на надувному човні відпливають від узбережжя північної Франції, аби перетнути Ла-Манш

Мігранти на надувному човні відпливають від узбережжя північної Франції, аби перетнути Ла-Манш

Кілька десятків людей, які намагалися дістатися до Англії з Франції через протоку Ла-Манш на надувному човні, загинули. Їхні тіла в середу, 24 листопада, виявили рибалки неподалік французьких міст Калета Дюнкерк.

Загалом у човні, ймовірно, перебували 34 людини. За даними інформагентства AFP, із води вилучено щонайменше 27 тіл, двоє людей вижили, а четверо зникли безвісти, які, ймовірно, вони потонули. Французька влада встановлює вік та національність жертв, зазначає інформагенція AP. Серед загиблих п'ять жінок і одна маленька дівчинка.

Нині розпочато розслідування про ненавмисне вбивство. Як зауважив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, це найтрагічніший інцидент за участю мігрантів, який колись траплявся в Ла-Манші. Він заявив про затримання чотирьох підозрюваних торговців людьми, яких звинувачують у безпосередньому зв'язку з контрабандою через Ла-Манш.

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Макрон обговорив трагедію з Джонсоном

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна не дозволить Ла-Маншу перетворитися на "кладовище", а також поговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Вони домовилися активізувати спільні зусилля щодо запобігання небезпечним для життя переправам через Ла-Манш та зупинити торговців людьми.

Лідери двох країн також наголосили на важливості співробітництва з владою Бельгії, Нідерландів та іншими партнерами на європейському континенті, щоб "вирішити проблему до того, як люди досягнуть французького узбережжя".

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