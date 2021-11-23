ЄС готує заходи проти компаній, що займаються незаконним перевезенням мігрантів

Через події на кордоні Білорусі та Євросоюзу Єврокомісія хоче отримати можливість запроваджувати санкції проти перевізників, що сприяють незаконному перевезенню мігрантів на територію ЄС. Проєкт відповідного регламенту Євросоюзу єврокомісари ухвалили на своєму засіданні у Страсбурзі у вівторок, 23 листопада. Для остаточного ухвалення цей регламент мають затвердити Європарламент і Рада ЄС.

"Спроби дестабілізувати ЄС за допомогою інструменталізації людей не спрацюють. Євросоюз єдиний та вживає різноманітних заходів для вирішення ситуації на зовнішніх кордонах ЄС з Білоруссю", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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Які санкції Єврокомісія зможе запроваджувати проти перевізників

"Нещодавні події на кордоні ЄС та Білорусі не могли статися без того, щоб певні перевізники усвідомлено чи несвідомо сприяли експлуатації людей", - зазначають у пресслужбі Єврокомісії. Проєкт регламенту пропонує можливість запровадження обмежень проти операторів усіх видів транспорту - наземного, повітряного, річкового та морського, що сприяють незаконному перевезенню мігрантів до ЄС.

Ідеться про цілий перелік можливих заходів. Зокрема це може бути обмеження транспортних операцій на ринку ЄС, призупинення права пролітати над територією Євросоюзу або надавати транспортні послуги всередині об'єднання. Також мова йде про позбавлення права заправлятися або проходити обслуговування в ЄС, заходити до портів об'єднання або здійснювати транзит через його територію.

У разі ухвалення регламенту запроваджувати ці обмеження зможе Єврокомісія на строк до одного року. Така норма є надзвичайною, тому що санкції зазвичай запроваджує Рада ЄС одноголосно.

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Нагадаємо, що 15 листопада Рада Євросоюзу розширила режим санкцій щодо Білорусі. Завдяки цьому ЄС зможе запроваджувати обмеження проти білоруських перевізників мігрантів. Утім, як повідомляла DW, ці санкції не може бути запроваджено щодо транспортних компаній, наприклад, авіаліній з інших країн, через що Єврокомісія і підготувала проєкт регламенту.