Влада Франції прибрала прапор ЄС з Тріумфальної арки після обурення опонентів Макрона

Влада Франції зняла прапор Європейського Союзу з Тріумфальної арки в Парижі після того, як праві противники президента Еммануеля Макрона звинуватили його у тому, що він "стирає" французьку ідентичність. Про це у неділю, 2 січня, повідомляє агенція AFP.

Гігантський блакитний прапор ЄС був піднятий замість французького напередодні Нового року на честь того, що Франція наступні шість місяців головуватиме у Раді ЄС. Окрім того, до кінця новорічного тижня арку, пам’ятник загиблим на війні та інші пам’ятки, зокрема Ейфелеву вежу та Пантеон, освітлюють блакитними вогнями.

Прапор ЄС на Тріумфальній арці

Проте праві опоненти Макрона назвали заміну французького прапора образою спадщини Франції та її ветеранів. "Головувати в Європі - так, стирати французьку ідентичність - ні!", - написала в Твіттері Валері Пекрес, кандидатка-консерватор, яка, як свідчать опитування, може стати головною суперницею Макрона на майбутніх президентських виборах. Вона закликала очільника країни провернути французький прапор, зазначивши: "Ми у боргу перед нашими солдатами, які пролили за нього свою кров".

Кандидатка у президенти від ультраправих Марін Ле Пен також засудила цей крок, а ультраправий медіаексперт Ерік Земмур, який також балотується проти Макрона, назвав його "образою".Після того, як прапор ЄС був знятий, Ле Пен заявила, що Макрона змусила відступити "масова мобілізація" і назвала це "великою патріотичною перемогою".

Проте, за словами посадовця адміністрації президента Франції, прапор зняли відповідно до запланованого графіка. На відміну від синьої підсвітки пам'ятників, стяг мав висіти на арці лише два дні, зазначив він.

Міністр з європейських питань Франції Клеман Бон, який напередодні звинуватив опонентів Макрона у "відчайдушній гонитві за безплідними суперечками ультраправих", також заперечував, що влада відступилася від плану. За його словами, рішення зняти вночі прапор ухвалили посадовці відомства національних пам'яток.

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Франція у Раді ЄС

Франція головуватиме в Раді Євросоюзу протягом наступних шести місяців. Париж хоче зосередитись на питаннях охорони довкілля та цифровізації, а також планує звертати особливу увагу на "європейський суверенітет", захист кордонів і питання оборони.

Україна розраховує, що під час французького голосування в Раді ЄС її європейські прагнення будуть підтримані, а безпекова співпраця - поглиблена.

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