Росіяни безуспішно штурмують Сєвєродонецьк - Генштаб ЗСУ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 червня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 19 червня (час київський).

++23.00++

З Лисичанська евакуювали 19 цивільних, повідомив глава обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Він розповів, що попри постійні обстріли, неанонсована евакуація з міста триває. За словами Гайдая, поліцейські разом з рятувальниками ДСНС щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи жителям евакуацію. Як тільки збирається з десяток охочих виїхати - їх одразу вивозять, каже глава ОВА.

++22.46++

Україна проводить переговори з McDonald’s, аби відновити роботу мережі, яка не працює від початку повномасштабної війни РФ, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У МЗС переконані, що нині є умови для відновлення роботи закладів, тому в уряді переконують компанію повернутися на український ринок. "Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США. Процес рухається", - написав Кулеба.

++22.25++

Cпецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав Бучу та Ірпінь, повідомляє пресслужба Національної поліції Київщини. Як йдеться у повідомленні, разом з начальником Нацполіції області Андрієм Нєбитовим він побачив зруйнований Ірпінський відділ поліції, Романівський міст, пошкоджені під час обстрілів агресорів об’єкти цивільної інфраструктури міста, а також "братську могилу" в Бучі. Під час зустрічі обговорювали питання розслідування воєнних злочинів РФ на Київщині, порушення міжнародного гуманітарного права, а також допомогу постраждалим, зазначають у Нацполіції. "Увесь світ був шокований російською агресією в Україні, жорстокістю цих злочинів і Європейський союз нині підтримує Україну. Ми докладемо усіх зусиль, аби винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності. Україна - частина європейської родини. Україна належить до Євросоюзу", - запевнив Гілмор.

++21.19++

Міністерство закордонних справ України розробляє механізм видачі віз росіянам, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов. "З 1 липня громадяни РФ, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або заздалегідь відкритої візи, робочої або будь-якої іншої, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні", - розповів Немчинов в ефірі національного телемарафону. Водночас Немчинов не виключив ймовірність залучення механізму видачі віз держави-посередника через розрив дипломатичних відносин між Києвом і Москвою.

++20.40++

Збройні сили України відбили штурм російських військ поблизу Берестове, що на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Там також йдеться, що росіяни намагаються штурмом взяти Сєвєродонецьк, втім успіху не мають. На Харківському напрямку РФ інтенсивно обстрілювала позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії. Також на Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк. Крім того, армія РФ обстрілювала населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка, зазначають у Генштабі. Там також повідомляють про нарощення системи протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області, а також на території Брянської області РФ.

++19.59++

Мера Чернігова Владислава Атрошенко не випустили з України до Польщі. Про цей інцидент він розповів у своєму Facebook. "Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Чітко пов'язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову", - написав очільник Чернігова. За словами Атрошенка, він прямував у місто Ряшів у складі делегації з чотирьох осіб. Підставою для невиїзду нібито стали проблеми з документами, претензії щодо яких виникли лише стосовно нього. Він назвав інцидент "політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента". Через це, йому, мовляв, вже намагалися заборонити відрядження в Давос. В оприлюднених документах йдеться, що Атрошенко не згоден з рішенням ДСНС та має намір оскаржувати його в суді.

Президентка Молдови підписала закон про заборону новинних програм з Росії

++19.11++

Президентка Молдови Майя Санду підписала закон про інформаційну безпеку, який забороняє новинний та аналітичний контент із країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення, до яких належить Росія. Про це передає місцеве агентство новин IPN. Закон набуде чинності наступного тижня, після чого за поширення дезінформації та контенту, що вводить в оману, діятимуть штрафи аж до тимчасового блокування ЗМІ. Їхній розмір може сягнути до 100 тисяч леїв (п'ять тисяч євро).

+18.40++

Полонених командирів "Азова", які захищали Маріуполь від російських окупантів, вивезли до московського СІЗО "Лефортово", повідомляє російське агентство "ТАСС" із посиланням на джерела в правоохоронних органах. До цього російські ЗМІ писали, що полонених командирів "Азова" вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії. Водночас у самопроголошеній "ДНР" збиралися влаштувати трибунал для захисників Маріуполя.

++17.39++

У Києві з 20 червня відновлять автомобільний рух мостами Метро та Патона, повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Відтепер для автосполучення між лівим та правим берегами Києва працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона, зазначає очільник міста. Кличко зазначає, що про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково. Він також закликав водіїв надавати перевагу авто швидкої, поліції, рятувальників та гуманітарним вантажам.

++17.18++

Українські військові наблизилися до кордонів Херсона, а на Запорізькому напрямку лінія фронту просунулась на 10 кілометрів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Facebook.

"Я впевнений, що найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими військовими. Така сама ситуація і в напрямку міста Мелітополь. Вже на більше ніж 10 кілометрів ЗСУ просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя. Останнім часом надходить велика кількість західної зброї, яка абсолютно точно наближає нас до перемоги", - сказав він.

++16.48++

Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у війні проти Російської Федерації стільки, скільки потрібно для перемоги. Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Голосу Америки". "Україна не зазнає поразки - упевнена дипломатка. "В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі - це життєво важливо", - додала Брінк. Крім того, посолка наголосила на необхідності реформ, які забезпечать "майбутнє новим поколінням українців".

++16.24++

Ексрадник Анґели Меркель із зовнішньої політики та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) назвав колишнього президента та прем'єра Росії Дмитра Медведєва клоуном. "Медведєв сьогодні - клоун. Мені шкода, що я змушений це говорити", - цитує Гойсґен Bild.

++15.31++

Український парламент підтримав у першому читанні законопроєкт щодо будівництва мережі укриттів для захисту населення, повідомляє голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram. Документ передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Також містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Крім того, законопроєктом пропонується спростити процедуру передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту.

++15.00++

Верховна рада України заборонила російську музику в громадських місцях та медіа, повідомляє народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. Це рішення підтримали 303 парламентарі. Крім того, під заборону потрапив імпорт й розповсюдження книг та іншої друкованої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій України. За це проголосували 306 народних обранців.

++14.30++

У ФРН закликають кількісно та якісно збільшити постачання озброєнь Україні

Фракція ХДС/ХСС у Бундестазі ФРН закликає невідкладно збільшити постачання німецьких озброєнь Україні "кількісно та якісно". Ідеться про постачання бойових машин піхоти "Мардер", броньованих ремонтно-евакуаційних машин та танків, зазначає агенція AFP. Інакше "незабаром ніякої України не буде", заявив депутат ХДС Йоган Вадефуль (Johann Wadephul) виданню Tagesspiegel. Німеччина не лише відстає від усіх очікуваних термінів постачання важких озброєнь, але також не виконує квітневі розпорядження спільного рішення правлячої коаліції та ХДС/ХСС, зазначив депутат Бундестагу.

++13.45++

Міністерство оборони Росії заявляє, що російські війська обстріляли танкоремонтний завод у Харкові з ОТРК "Іскандер" та знищили дві пускові установки реактивної системи залпового вогню "Ураган". Крім того, за заявою міноборони РФ, у Миколаєві ракетами знищено десять гаубиць М777 та до двадцяти бойових броньованих машин. У Москві наполягають, що ця військова техніка була доставлена в Україну з Заходу протягом останніх десяти днів.

Також російське відомство зазначає, що минулої доби ракетами здійснено удар по пункту управління українських військ на Дніпропетровщині у той час, коли там відбувалась нарада. "Внаслідок удару знищені понад 50 генералів і офіцерів ЗСУ (...)", - ідеться у повідомленні російського міноборони у Telegram.

++12.55++

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області збільшилася до двох, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "У лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі в Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей", - написав він у Telegram.

++12.15++

З України минулої доби вибули майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови, повідомляє Державна прикордонна служба України. 18 червня до України прибули понад 43 тисячі осіб, більше 39 тисяч з них - українці.

Читайте більше: З України від початку війни виїхали майже 8 мільйонів осіб

++11.55++

Згідно з даними УВКБ ООН на 16 червня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,704 мільйона осіб, з них в Польщу - 4,002 мільйона, Росію - 1,231 мільйона, Угорщину - 782,7 тисячі, Румунію - 659,0 тисячі, Молдову - 502,7 тисячі, Словаччину - 510,0 тисячі, Білорусь - 16,7 тисячі. Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 16 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 мільйона людей.

++11.20++

Загинув один із рятувальників, які гасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, повідомив глава обласної адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, вранці вибухнув резервуар із паливом.

++11.05++

У російській компанії "Газпром" заявили, що поставки газу в Європу через Україну по газовимірювальній станції Суджа в неділю зросли до 41,7 мільйона кубометрів порівняно з 41,4 мільйона кубометрів у суботу, цитує агенція Reuters. Раніше українська сторона запропонувала "Газпрому" перенести весь транзит газу на ГВС "Суджа", оскільки активи газотранспортної системи на маршруті через ГВС "Сохранівка" (КС "Новопсков") не контролює влада України. Наразі транзит через "Сохранівку" не відбувається.

++10.55++

Наслідки одного з обстрілів Харкова

"Сьогодні існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно тактичних груп", - заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE". Згодом радник очільника МВС України Вадим Денисенко також заявив, що "Росія намагається зробити з Харкова прифронтове місто", оскільки війська РФ постійно наближаються до нього, щоб здійснити обстріли.

++10.40++

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат російської армії від початку війни в Україні. У відеоролику, оприлюдненому у Facebook, зазначається, що ліквідовано особового складу близько 33500 осіб, танків - 1468, бойових броньованих машин - 3577, літаків - 216, гелікоптерів - 181, крилатих ракет - 130, кораблів та катерів - 14 тощо. Найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках, ідеться у повідомленні.

++10.20++

Низький моральний дух армії РФ та випадки дезертирства у ЗСУ - британська розвідка

Цілі російські підрозділи відмовляються від наказів, зафіксовані випадки збройних протистоянь між офіцерами та їхніми підлеглилими, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. Причини низького морального духу армії РФ включають, ймовірно, погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів поза боєм, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з виплатами винагород. Багато російських військових усіх рангів також, ймовірно, збентежені щодо цілей війни. Британське відомство наголошує, що проблеми з мораллю в російських збройних силах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії досягати оперативних цілей. Водночас британська розвідка відзначає, що низка українських підрозділів також зазнали дезертирства останніми тижнями. Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі без змін на лінії фронту.

++10.00++

У Росії заявляють, що вивезли з України від початку війни 1 936 911 людей, из них - 307 423 дитини. Такі цифри навів керівник Національного центру управління обороною РФ Мізінцев. За його словами, тільки за минулу добу - 29733, з яких 3502 дитини. Як зазначає агенція dpa, багато з тих, кого відправили до Росії, пізніше намагались повернутись до України через треті країни.

++09.35++

У Вашингтоні розглядають можливість передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS на додаток до чотирьох, рішення про постачання яких ухвалено раніше. Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімні джерела у Пентагоні. Однак це рішення ще має бути затверджено Білим домом. Ще по три аналогічні системи M270, також американського виробництва, обіцяють передати Україні Великобританія та Німеччина, пише Politico.

++09.10++

Про вибухи, які було чути у Вишгородському районі, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. "Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється", - ідеться у повідомленні Київської ОВА у Telegram.

++08.45++

На Луганщині через російські атаки "більше не залишилося безпечних місць", заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю агенції AFP. Він попросив західні країни якнайшвидше поставити в Україну далекобійні озброєння. "Добре, що Захід допомагає нам, але його допомога надходить пізно", - зазначив Гайдай. Підрозділи російської армії можуть оточити Лисичанськ, де відбувалась розмова з журналістом агенції, та відрізати його від шляхів постачання, наголосив Гайдай. У самому місті відсутні мобільний зв'язок, водо- та електропостачання. За словами Гайдая, у Лисичанську залишаються близько 10 відсотків мешканців. "Ми намагаємося переконати людей виїхати. Але дехто просто відмовляється", - пояснив він.

++08.25++

Російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишків на Харківщині, а також проводили розвідку боєм неподалік Рубіжного на Луганщині, але безуспішно, повідомила пресслужба генерального штабу збройних сил України.

++08.10++

На півдні України РФ переформатовує корабельне угруповання, акцентуючи увагу на підводному флоті. "Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Зараз у готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях і 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань - 3 ВДК", - ідеться уповідомленніОперативного командування "Південь" у Facebook.

++07.50++

Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі, попереджають у генеральному штабі збройних сил України.

++07.30++

В адміністрації американського президента Джо Байдена обговорювали можливість затяжного конфлікту з імовірністю глобальних наслідків ще до повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопоставленого співробітника Держдепартаменту США. Аналітики, з якими спілкувалося видання, також зазначили, що - незважаючи на різке збільшення зовнішньої допомоги Києву та високий моральний дух військ - Україна може сподіватися лише на пат на нинішньому етапі війни з Росією через краще озброєння російських військових та їхню велику чисельність, пише видання.

++07.10++

Кількість постраждалих від ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області зросла до 11. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Уточнено інформацію щодо ракетної атаки в Новомосковському районі. За попередньою інформацією, постраждали 11 людей. Один із постраждалих - у важкому стані", - зазначив Резніченко.

++07.00++

Через російську агресію у портах Одеської області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу. Такі дані голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко надав президенту України Володимиру Зеленському на нараді. Український лідер відвідав область із робочою поїздкою. У ході зустрічі уточнили, що внаслідок ракетних ударів РФ загинули 55 жителів регіону, зруйновано низку об'єктів інфраструктури.

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