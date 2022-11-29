У Херсоні затримали високопоставленого колаборанта

279-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 29 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 29 листопада (час київський).

++15.04++

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни НАТО поставити Україні танки. З таким закликом у Twitter глава МЗС Литви виступив перед засіданням міністрів закордонних справ країн - членів Північноатлантичного альянсу в Бухаресті. "Моє послання колегам - міністрам закордонних справ на сьогоднішній зустрічі НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - зазначив Ландсбергіс, розмістивши відповідну картинку у Twitter.

++14.45++

Франція передала Україні вже четверту далекобійну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU. Про прибуття в Україну цієї системи озброєнь повідомив український міністр оборони Олексій Резніков. "В Україну прибув 4-й брат з родини Довгої Руки - LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та нищення ворога", - написав Резніков у Twitter. У дописі український урядовець також подякував за цю систему міністру оборони Франції Себастьєну Лекорню та народу Франції.



++14.24++

У Запоріжжі лунають вибухи, повідомила низка Telegram-каналів.

++14.06++

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника мера Херсона, який під час окупації працював на окупаційну владу, суд узяв його під варту, повідомив сайт ДБР.

За інформацією бюро, до російського вторгнення чиновник відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради, після захоплення міста окупантами почав працювати на загарбників і відповідав за житлово-комунальне господарство. "Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій", - зазначається в повідомленні.

Співробітники ДБР затримали чиновника й повідомили його про підозру в пособництві державі-агресору. У ДБР уточнюють, що під час затримання в чоловіка виявлено конституцію РФ, ворожі пропагандистські матеріали. Також фігуранта перевіряють на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. "29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою", - інформують у бюро. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

У повідомленні не називається ім'я затриманого, однак як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах, ідеться про Володимира Пепеля.



++13.55++

Один житель міста Лиман Донецької області загинув і троє дістали поранень унаслідок ракетного удару російських окупаційних сил по місту у вівторок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору. Одна людина загинула, троє - поранені. Їм надається необхідна медична допомога", - написав Тимошенко у Telegram-каналі.

++13.52++

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) підтвердило відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС за результатами успішно проведеної інспекції цього об'єкта в період з 22 по 24 листопада в рамках угоди між Україною і МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. "Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Зауважень з боку інспекторів немає", - повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) на своєму сайті.

Перевірку ЧАЕС провів інспектор МАГАТЕ за участю інспектора ДІЯРУ. Як повідомлялося, раніше інспектори МАГАТЕ не виявили незаявлених ядерних матеріалів також на Південноукраїнській АЕС і в Національному технічному центрі "Харківський фізико-технічний інститут". Перед цим МАГАТЕ на початку листопада 2022 року здійснило перевірки в трьох точках України за запитом її уряду й також не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності й матеріалів.

Письмові запити України до МАГАТЕ про направлення груп інспекторів було спрямовано після того, як Російська Федерація висунула звинувачення Україні в діяльності на трьох об'єктах: в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах і ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

++13.45++

Служба безпеки України зібрала докази провини та повідомила про підозру ще 19 бойовикам так званих "ЛНР" і "ДНР", затриманих під час деокупації Харківської області. "19 бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР" повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів", - повідомляється в Telegram-каналі СБУ. У спецслужбі зазначають, що зловмисників узяли в полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківської області.

"Серед затриманих - колишні в'язні, які свого часу відбували реальні терміни покарання за кримінальні злочини, зокрема вбивства. Після тюремного ув'язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Проте за кілька днів до повномасштабного вторгнення "відгукнулися" на заклики терористів Пушиліна і Пасічника щодо проведення "загальної мобілізації" на території квазіреспублік", - інформують в українській спецслужбі.

За інформацією СБУ, бойовики разом із російськими загарбниками воювали проти українських військ на донецькому та луганському напрямках, зокрема, облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди агресора. Згодом, їх перекинули в Харківську область, де вони мали прикривати втечу основних підрозділів РФ під час контрнаступу ЗСУ. "Наразі затриманим повідомлено про підозру", - сказано в повідомленні.





++13.26++

Координатор Державного департаменту США із санкцій Джим О'Браєн прибув із візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. "Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план - попри збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію", - написала дипломатка у Twitter.

++12.56++

Союзники по НАТО збільшать допомогу Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін використовує зиму як зброю під час війни, бо його війська зазнають поразки на полі бою, заявив у вівторок Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Ми доставили генератори й запасні частини, і союзники допомагають відновлювати зруйновану інфраструктуру", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті, цитує Reuters. Столтенберг додав, що зустріч послужить платформою для збільшення західної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України.

++12.29++

У Києві та Київській області знову застосовують екстрені відключення електроенергії, а графіки стабілізаційних відключень не діють. "У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні "ДТЕК Київські електромережі". Аварійні відключення електроенергії спостерігаються й у Київській області. "В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - визнають у "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Зазначається, що масштаби та складність пошкоджень, завданих російськими ракетними ударами, дуже значні.

++12.21++

Міністерство цифрової трансформації України планує згодом встановити термінали супутникового зв'язку Starlink, окрім публічних Wi-Fi-точок, також і в Пунктах незламності. "Ми відкрили вже 20 точок публічного зв'язку в Херсоні, ще 40 відкриємо у найближчі тиждень-два, бо люди ними користуються. Далі в області будуть створені такі точки з Wi-Fi. Ну й окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над Пунктами незламності у всій країні. І там також згодом будуть Starlink. Тому йтиметься про тисячі публічних точок із Wi-Fi у всій країні", - заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що йдеться про тисячі точок публічного зв'язку.

Читайте також: Як працює Starlink і чому він викликає суперечки

++12.03++

Терором мирного населення України Росія намагається прикрити свої поразки на фронті, але удари по енергетиці не змінять перебігу війни, переконаний радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. "Удари по енергетиці не впливають на хід війни. Атаки цивільних міст не підривають, а загартовують населення. (...). Єдина причина, чому РФ це робить, - задоволення від терору, що затьмарює поразки армії РФ в бою", - написав Подоляк у Twitter.

++11.56++

В Україні в рамках спеціального судового провадження визнано винним та заочно засуджено до 11 років позбавлення волі ще одного російського військовослужбовця, який жорстко поводився з цивільним населенням під час окупації Чернігівської області, повідомляє Офіс генерального прокурора. "За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури до 11 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який у березні 2022 року під час окупації одного з сіл Ніжинського району вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім'ї з 4 неповнолітніми дітьми", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Telegram-каналі.

Читайте також: У Києві розпочався перший суд над звинуваченим у зґвалтуванні солдатом РФ

За інформацією прокуратури, у суді доведено, що, зайшовши до будинку постраждалих, військовослужбовець країни-агресора погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата. "Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший, наразі ще не встановлений військовий РФ, намагався вчинити сексуальне насильство над 16-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини", - наголошується в повідомленні. Військового армії РФ у порядку спеціального судового розгляду визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.



Читайте також: В Україні заочно засудили російського воєнного злочинця на 10 років

++11.48++

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на 11:00 вівторка зріс до 30 відсотків порівняно з 27 відсотками на 10:00 понеділка, повідомило НЕК "Укренерго" у своєму Telegram-каналі. "Зростання дефіциту потужності спричинене аварійним відключенням блоків на кількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов", - зазначила компанія. "Укренерго" наголосило, що загальний дефіцит в енергосистемі - насамперед наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

++11.29++

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок заявив, що Альянс не зменшить свою підтримку України, закликавши партнерів надати з наближенням зими більше допомоги Києву, який готується до найгірших сценаріїв через російські атаки на об'єкти інфраструктури. Відповідну заяву Столтенберг зробив на зустрічі міністри закордонних справ країн-членів НАТО в Бухаресті, де зокрема обговорять збільшення військової допомоги Україні, як-от надання систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Утім, на зустрічі мають обговорювати й інші види допомоги Україні. "НАТО і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Столтенберг у своїй промові в Бухаресті, цитує Reuters. "Основна увага приділяється підтримці України й забезпеченню того, щоб президент (Росії Володимир Путін. - Ред.) не переміг", - сказав він про мету зустрічі, додавши, що єдиний спосіб отримати правильні умови для початку переговорів - це успіхи України на полі бою.

++10.57++

Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. "Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 було передано Україні на підставі угоди з Німеччиною. Спасибі Крістіне Ламбрехт за відмінну співпрацю", - написав Надь у Twitter.

++10.23++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) мають терміново нарощувати обсяги виробництва зброї. Таку заяву Кулеба зробив у інтерв'ю виданню POLITICO . Ну думку очільника українського зовнішньополітичного відомства, без капіталовкладень у виробництво озброєнь неможливо перемогти на полі бою в довгостроковій перспективі. "Поки ми ведемо битви сьогоднішні, нам слід думати над тим, як будемо вести битви завтрашні", - застеріг Кулеба.

На тлі цього український урядовець заявив, що країни НАТО повинні "почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні". Якщо ж цього не станеться, перестеріг Кулеба, "нам годі буде перемогти".

Застереження Кулеби пролунали на тлі перемовин міністрів НАТО, що триватимуть з вівторка по середу в Бухаресті. Очікується, що на порядку денному зустрічі буде саме питання про подальшу підтримку України, в тому числі й озброєннями. "Востаннє, коли я був присутній на міністерській зустрічі НАТО, я приїхав з трьома словами: зброя, зброя і зброя", - нагадав Кулеба. "Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно актуальним, я уточню його, сказавши, що нам потрібна протиповітряна оборона, танки й виробничі лінії", - запевнив глава МЗС України.

++09.49++

Упродовж останніх трьох місяців російські війська значною мірою припинили розгортання батальйонно-тактичних груп (БТГр) в Україні через виявлені під час бойових дій високої інтенсивності вади таких бойових з'єднань. Такого висновку доходять автори щоденного розвідувального огляду міноборони Великобританії.

Це відбулося попри те, що протягом останніх десяти років концепція БТГр відігравала важливу роль у російській військовій доктрині. Вона зокрема передбачала інтеграцію батальйонів з широким переліком допоміжних підрозділів, у тому числі бронетехнікою, розвідкою і (на відміну від звичайної західної практики) артилерією. "Окремі внутрішні вади концепції БТГр були виявлені під час високоінтенсивних, широкомасштабних бойових дій війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти, що виділяється БТГр, часто виявляється недостатньою", - йдеться в огляді.

Крім того, як стверджує британська розвідка, децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повною мірою скористатися своєю перевагою в кількості гармат. Зазначається також, що лише деякі командири БТГр були наділені повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачає сама модель БТГр.

++09.35++

Слідчі Нацполіції України зареєстрували на Харківщині вже 3300 воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації регіону. Лише за минулу добу таких злочинів було зафіксовано 11, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області. З цих кримінальних проваджень переважна більшість - 2 908 - зареєстрована за порушення законів і звичаїв війни. Ще 334 кримінальні провадження розпочато за колабораційну діяльність, ідеться в повідомленні.

++09.29++

Харківщина знову зазнала обстрілів з боку російських окупаційних військ. Минулої доби російські війська знову обстрілювали Куп'янський район області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Є влучання у приватне домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникло кілька пожеж. На щастя, без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі. Він повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Липецької громади Харківського району області також виникла пожежа - горіла господарська будівля.



++09.15++

Національний банк України планує забезпечити безперервність роботи банківської системи з огляду на енергетичний терор, який вчиняє РФ. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. "Зараз ми працюємо над розробкою проєкту, який умовно називаємо "Банк Незламності" або "Power Banking" - це периметр, побудований на основі щонайменше 1000 банківських відділень, які будуть операційно поєднані фактично в одну мережу, що працюватиме в умовах надзвичайно критичної ситуації", - написав посадовець у Facebook у ніч на вівторок. Пишний зазначив, що нещодавні ракетні атаки призвели до тимчасового блекауту, але жодних системних збоїв у роботі банківської системи не було. "Це наслідок злагодженої взаємодії нашої команди та банків, і ми й надалі посилюємо захист", - наголосив очільник Нацбанку України.

++08.54++

Під час російської ракетної атаки по місту Дніпро було випущено в ніч проти вівторка чотири ракети. Обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "За уточненою інформацією, росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Серйозні руйнування та пожежа, яку пожежники вже загасили. Обійшлося без загиблих і поранених", - написав він у Telegram-каналі. Крім того, за даними посадовця, Нікопольський район області російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії. "Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. Люди не постраждали", - наголосив Резніченко.



++08.29++

Минулої доби авіацією ЗСУ завдано трьох ударів по районах зосередження противника, збито два російські літаки, запевнили в Генштабі ЗСУ. "Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Минулої доби Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 і Су-24", - сказано у зведенні на Facebook-сторінці.

Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупаційних сил у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. Крім того, повідомляється, що росіяни завдали протягом доби 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, а також вчинили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

++08.11++

Нещодавні заяви російських окупаційних сил про територіальні здобутки й просування поблизу Бахмута ще не є ознакою неминучого швидкого оточення міста російськими військами. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), який містить актуальний щоденний огляд цього інституту. На думку експертів ISW, геолокаційні дані вказують на те, що росіянам, ймовірно, вдалося взяти під свій контроль село Озаріанівку, що розташоване в 15 кілометрах на південний захід від Бахмута.

Утім, автори огляду ISW наголосили, що у відкритих джерелах досі немає жодних доказів, що підтверджували б твердження російських сил про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу. На тлі цього в інституті зазначили, що з жовтня постійно чути заяви росіян про їхнє просування навколо Бахмута, адже російські інформресурси поширюють подібні твердження в рамках тривалої інформаційної операції.

Однак навіть якщо росіянам і справді вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то такі їхні успіхи все одно не становлять жодної загрози для вкрай важливих транспортних артерій - траси Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), що є основними наземними шляхами сполучення українських сил з містом. Крім них, є ще мережа менших сільських доріг, які з'єднують з Бахмутом через північний захід міста. Також з огляду на укріпленість українських позицій у самому місті та його західних і північних селах-сателітах, росіянам буде вкрай важко виконати завдання з захоплення міста. Тож просування російських військ навколо Бахмута протягом 27 і 28 листопада навряд чи якось позначиться на оперативному рівні, виснували аналітики ISW.

++07.38++

Окупаційна "влада" Маріуполя складає перелік залишеного нерухомого майна, щоби згодом "націоналізувати" його, повідомив Центр національного спротиву. "В тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію. Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" і додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність", - йдеться в повідомленні.

++07.27++

НАК "Нафтогаз" звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із проханням допомогти з додатковими обсягами природного газу для опалювального сезону, повідомив глава української компанії Олексій Чернишов. "Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку. (...) Ключове - додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону", - написав він у Facebook, уточнивши, що обговорюється питання оперативної допомоги у вигляді матеріалів та обладнання. "Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу", - додав Чернишов.

++07.20++

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада, оголосить новий пакет допомоги Україні, спрямований на відновлення енергетичної системи країни, повідомляє агентство AFP із посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту. За його словами, Вашингтон активно працював з американськими постачальниками комунальних послуг та обладнання, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може допомогти відновити підстанції, пошкоджені та зруйновані російськими ракетними ударами.

Під час наміченої на вівторок зустрічі нової координаційної групи з енергетики України Блінкен порушить питання, як "розгорнути частину того, що Сполученим Штатам вдалося мобілізувати", і "плани з доставки цього обладнання в Україну якнайшвидше в найближчі кілька тижнів", розповів співрозмовник AFP.

++07.12++

Військове командування США і Росії лише один раз користувалося спеціальною лінією зв'язку, створеною на початку російського вторгнення в Україну, пише агентство Reuters з посиланням на офіційного представника США. Дзвінок був ініційований американською стороною, щоб повідомити про занепокоєння з приводу російських військових операцій поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури в Україні, розповіло джерело Reuters, не уточнивши подробиць. Агентство припускає, що може йтися про бойові дії поблизу Запорізької АЕС або про побоювання, що Росія може підірвати греблю в Новій Каховці.

++07.04++

Російські окупаційні сили вночі завдали ракетного удару по Дніпру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, по місту було випущено кілька ракет, які влучили в приватне підприємство. "Знищено виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби. Деталі з'ясовуються", - написав Резніченко.