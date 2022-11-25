В Україні заочно засудили російського воєнного злочинця

Суд Чернігова визнав військового РФ винним у жорстокому ставленні до цивільного населення села на Чернігівщині під час окупації.

Військовослужбовця РФ, який жорстоко поводився з мирними жителями Чернігівщини під час окупації області, заочно засуджено до десяти років позбавлення волі, повідомляє у п'ятницю, 25 листопада, Офіс генерального прокурора України.

"За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до десяти років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Telegram-каналі.

За інформацією прокуратури, російський окупант відбирав у місцевих жителів мобільні телефони та заощадження.

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"Також, погрожуючи розстрілом, військовий РФ вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України. Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок зі зв'язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством", - наголошується в повідомленні Офісу генпрокурора.

Росіянина визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Заочне засудження ще двох військових РФ

На початку листопада у Чернігові до 10 та 12 років ув'язнення заочно засудили ще двох російських військових - Андрія Чудіна та Руслана Кулієва. Їх визнали винними у жорстокому поводженні з цивільними під час окупації.

Обох російських військових оголосили у міжнародних розшук, повідомив "Суспільному" прокурор Ігор Кондратюк.