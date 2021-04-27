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Заочне засудження

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "заочне засудження".

У квітні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, котрі вчинили злочини і переховуються від правосуддя. Згідно з документом, заочний порядок засудження може бути застосовано лише до осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яку в Україні визнано країною-агресором, та/або яких оголошено в міжнародний розшук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада України ухвалила закон про заочне засудження

Верховна Рада України ухвалила закон про заочне засудження 27.04.2021

Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, котрі переховуються від правосуддя в Росії чи на окупованих територіях.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про заочне засудження

Верховна Рада підтримала законопроєкт про заочне засудження 17.02.2021

Законопроєкт передбачає законодавчі інструменти для оголошення людей в розшук і ухвалення рішення про заочний арешт.
Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду

Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду 22.02.2019

Представники захисту екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на вирок Оболонського суду, яким його було визнано винним у державній зраді та засуджено до 13 років ув'язнення.
Віктора Януковича судитимуть і без його адвокатів

Віктора Януковича судитимуть і без його адвокатів 06.07.2017

Оболонський райсуд Києва призначив екс-президенту України Віктору Януковичу адвоката за державний кошт і оголосив перерву в засіданні у справі про обвинувачення його у державній зраді до 12 липня.

ГПУ завершила розслідування справи екс-заступника голови Нафтогазу Кацуби

ГПУ завершила розслідування справи екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацуби 21.10.2016

Олександра Кацубу звинувачують у привласненні коштів НАК "Нафтогаз України" на суму 450 мільйонів гривень. ГПУ планує незабаром отримати дозвіл на заочне засудження брата Олександра - Сергія Кацуби.
Суд у Києві дозволив заочне засудження генерала РФ та представника Путіна в Криму

Суд у Києві дозволив заочне засудження генерала РФ та представника Путіна в Криму 18.10.2016

Головна військова прокуратура України отримала дозвіл на заочне досудове розслідування щодо двох високопосадовців Росії.
Луценко обіцяє до кінця року передати справу Януковича в суд

Луценко обіцяє до кінця року передати справу Януковича в суд 09.06.2016

Заочне засудження Януковича може початися в Україні вже цього року. Генпрокурор Луценко застеріг, що розгляд судової справи може затягнутись у часі через серйозність звинувачень.
Справа Януковича - випробування заочного засудження в Україні

Справа Януковича - випробування заочного засудження в Україні 30.07.2015

Україна зробила перший крок для засудження високопосадовців режиму Януковича, застосувавши нову процедуру - заочного провадження. Експерти, однак, застерігають, що чекати на швидке завершення справи не варто.