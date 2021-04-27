На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "заочне засудження".

У квітні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, котрі вчинили злочини і переховуються від правосуддя. Згідно з документом, заочний порядок засудження може бути застосовано лише до осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яку в Україні визнано країною-агресором, та/або яких оголошено в міжнародний розшук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.