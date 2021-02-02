Верховна Рада підтримала законопроєкт про заочне засудження

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування. За відповідний законопроєкт №2164 на засіданні в середу, 17 лютого, проголосували 299 народних депутатів.

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Цей документ пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та визначити, що для оголошення в розшук є підстави, "коли місце перебування підозрюваного невідоме, і коли підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, і існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав і або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України".

"Для того, щоб зараз заочно засудити людину - всіх тих, хто наразі перебуває в Росії, на окупованих територіях, "беркутівців", які втекли, потрібно людину оголосити в міждержавний або міжнародний розшук", - сказала членкиня комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"У міждержавний ми не можемо оголосити, оскільки це тільки у країнах СНД. Росія нам говорить, що: ми не видамо цю людину, оскільки це не відповідає державним інтересам Російської Федерації", - зауважила депутатка. Тому, за її словами, Україна повинна мати інструмент для оголошення у розшук та заочного засудження тих осіб, які котрі перебувають у Росії та на непідконтрольних територіях.

Офіс генпрокурора розраховував на ухвалення законопроєкту

Напередодні, 16 лютого, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликала підтримати цей законопроєкт. "Справи Майдану" - справа честі для Офісу генпрокурора... Торік ми значно активізували слідство в цих провадженнях. За процесуального керівництва прокурорів повідомлено про підозру 42 особам - це втричі більше, ніж у 2019 році. Серед них 24 працівники органів внутрішніх справ, троє прокурорів, п'ять суддів, десять цивільних осіб", - повідомила вона.

Крім того, за її словами, заплановані заочні судові процеси стосовно колишнього керівництва країни за події 18-20 лютого 2014 року, а також стосовно "тітушків", які на замовлення колишнього керівництва міністерства внутрішніх справ України викрадали і катували учасників акцій протесту.