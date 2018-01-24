 Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Віктора Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Віктора Януковича

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезидента України Віктора Януковича. Суд направив матеріали справи на розгляд до суду першої інстанції.

Віктор Янукович на пресконференції в Ростові після втечі до Росії, архівне фото

Віктор Янукович на пресконференції в Ростові після втечі до Росії, архівне фото

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезидента України Віктора Януковича та направив матеріали справи на розгляд до суду першої інстанції. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 16 листопада, частково задовольнивши клопотання адвокатів Януковича, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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"Апеляційну скаргу захисників (...) Януковича задовольнити частково. Рішення слідчого судді Печерського суду від 12 травня 2020 року, яким задоволено клопотання слідчого (...) і застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати (...) призначити новий розгляд у суді першої інстанції", - ідеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича - у справі про організацію масових убивств на Майдані. "Застосувати до Януковича (...) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у рамках досудового розслідування терміном до 10 липня 2020 року", - зазначалося в рішенні суду. Тоді суд задовольнив клопотання слідства, що просило про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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24 січня 2019 року Оболонський суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії. У той же час експрезидента визнали невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

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