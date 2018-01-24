 Антикорупційний суд не дозволив арешт Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

Антикорупційний суд не дозволив арешт Януковича

Суд відмовив у клопотанні прокурорів САП про взяття Януковича під варту через порушення правил оголошення в міжнародний розшук.

Віктор Янукович (архівне фото)

Віктор Янукович (архівне фото)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 26 жовтня, відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в обранні запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у зв'язку з порушенням умов досудового розслідування, повідомляє пресслужба ВАКС.

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"Сьогодні, 26 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому президентові України, який переховується від слідства із 2014 року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

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Зазначено, що причини відмови - порушення правил оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук. Також на момент подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування в цьому кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство. У свою чергу прокурор клопотав про взяття Януковича під варту, в разі його затримання.

У ВАКС додали, що повний текст постанови буде складено й оголошено 30 жовтня 2020 року.

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