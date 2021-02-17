 Верховна Рада України ухвалила закон про заочне засудження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Верховна Рада України ухвалила закон про заочне засудження

Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, котрі переховуються від правосуддя в Росії чи на окупованих територіях.

Засідання Верховної Ради України

Засідання Верховної Ради України

Верховна Рада України в вівторок, 27 квітня, підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про заочне засудження, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, котрі вчинили злочини і переховуються від правосуддя. Відповідний законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК) в другому читанні підтримали 258 народних депутатів.

Згідно з документом, заочний порядок засудження може бути застосовано лише до осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яку визнано країною-агресором, та/або яких оголошено в міжнародний розшук.

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Крім того, закон дає змогу судам розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук.

Ухвалені зміни до КПК передбачають, що у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

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Підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження пропонується визначити: ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду, а також винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук.

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