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Катівня в Балаклії на Харківщині
Катівня в Балаклії на ХарківщиніФото: Kyodo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

На деокупованій Херсонщині виявили чотири катівні

Анастасія Шепелева
14 хв. тому

Загалом правоохоронці виявили на Херсонщині вже 11 місць, де військові РФ тримали цивільних. За словами Уповноваженого ВР з прав людини, такого масштабу катувань він не бачив на інших деокупованих територіях.

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Українські правоохоронці вже виявили 11 місць утримання, зокрема чотири катівні, на деокупованих частинах Херсонщини, повідомляє пресслужба Національної поліції у четвер, 17 листопада.

"Агресори незаконно утримували та катували громадян України на території та у підвалах приватних домоволодінь, у приміщеннях п'яти навчальних закладів, а також у продовольчому магазині", - розповів начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв. Він також повідомив, що правоохоронці виявили тіла 30 загиблих цивільних громадян.

Напередодні в Службі безпеки України публікували фото однієї з виявлених в Херсоні катівень. На зображеннях видно видряпані на стінах молитви та сліди відліку перебування утримуваних в закладі.

Як розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, масштаби побаченого в катівнях в Херсоні його вразили.

"Є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей... Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий", - сказав Лубінець.

За його словами, окупанти катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, вбивали. До того ж усі злочини російські окупанти фіксували на відео.

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Виявлено місце масового поховання

Як зазначив Лубінець, катівні, а також фільтраційні табори, військова комендатура, є частиною системи, яку розбудовує РФ в окупованих містах, тому після звільнення територій місця тортур буде знайдено в кожному великому населеному пункті України, який перебував під контролем РФ.

Крім того, в Херсоні виявили місце масового поховання, розповів Лубінець, однак деталей не надав, зазначивши, що доступ для журналістів нададуть після завершення  усіх процесуальних дій та документування воєнних злочинів.

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Звільнений Херсон: що відбувається після російської окупації

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