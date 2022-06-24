У Києві розпочався перший суд над звинуваченим у зґвалтуванні солдатом РФ

В Україні відбулося попереднє слухання у першій судовій справі, що стосується зґвалтування під час окупації деяких територій Київської області військами РФ. Про це вночі п'ятниці, 24 червня, повідомив The Guardian.

32-річного Михайла Романова судитимуть заочно, пише британське видання. Російського солдата звинувачують в тому, що в березні він увірвався до будинку в Броварському районі під Києвом, застрелив чоловіка, а потім неодноразово ґвалтував його дружину, погрожуючи їй та її дитині.

Як повідомляє видання "Ґрати", слухання відбувалося у Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі, оскільки справа стосується злочину проти статевої свободи та недоторканності.

Місцезнаходження обвинуваченого солдата

В березні в соціальних мережах з'явилася інформація про загибель Романова у боях, проте прокуратура не знайшла цьому підтверджень. За даними Служби безпеки України, Романов нині перебуває у Росії та продовжує службу в своїй військовій частині, яка у квітні вийшла з України до Білорусі, а в травні передислокувалася до російського Бєлгорода, зазначає видання.

Романов - військовослужбовець 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородскої дивізії збройних сил РФ. За інформацією Офіса генерального прокурора України, під час скоєння злочину він був п'яний.

За даними слідства, під час пошуку українських військових та учасників територіальної оборони в селі Богданівка Романов зайшов до будинку потерпілої, застрелив її чоловіка, а потім, погрожуючи пістолетом, разом з іншими військовими тричі ґвалтував її. Жінці разом із трирічним сином вдалося втекти на територію, підконтрольну Україні, де вона звернулася до поліції та правозахисників. За словами прокурорки, постраждала перебуває у тяжкому психологічному стані.

Вироки російським воєнним злочинцям

23 травня Солом'янський райсуд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві, який під час вторгнення в Україну застрелив 62-річного мешканця Сумщини. За скоєний злочин 21-річний російський сержант Вадим Шишимарін отримав довічне ув'язнення.

31 травня ще двох російських військових засудили до 11,5 року тюрми за обстріл Харківщини з системи залпового вогню "Град".