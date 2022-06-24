 У Києві розпочався перший суд над звинуваченим у зґвалтуванні солдатом РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Києві розпочався перший суд над звинуваченим у зґвалтуванні солдатом РФ

Військового РФ Михайла Романова судять заочно за звинуваченнями у вбивстві цивільного в Броварському районі Київщини та зґвалтуванні його дружини.

Російські військові в Україні

Російські військові в Україні

В Україні відбулося попереднє слухання у першій судовій справі, що стосується зґвалтування під час окупації деяких територій Київської області військами РФ. Про це вночі п'ятниці, 24 червня, повідомив The Guardian.

32-річного Михайла Романова судитимуть заочно, пише британське видання. Російського солдата звинувачують в тому, що в березні він увірвався до будинку в Броварському районі під Києвом, застрелив чоловіка, а потім неодноразово ґвалтував його дружину, погрожуючи їй та її дитині.

Як повідомляє видання "Ґрати", слухання відбувалося у Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі, оскільки справа стосується злочину проти статевої свободи та недоторканності.

Місцезнаходження обвинуваченого солдата

В березні в соціальних мережах з'явилася інформація про загибель Романова у боях, проте прокуратура не знайшла цьому підтверджень. За даними Служби безпеки України, Романов нині перебуває у Росії та продовжує службу в своїй військовій частині, яка у квітні вийшла з України до Білорусі, а в травні передислокувалася до російського Бєлгорода, зазначає видання.

Романов - військовослужбовець 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородскої дивізії збройних сил РФ. За інформацією Офіса генерального прокурора України, під час скоєння злочину він був п'яний.

За даними слідства, під час пошуку українських військових та учасників територіальної оборони в селі Богданівка Романов зайшов до будинку потерпілої, застрелив її чоловіка, а потім, погрожуючи пістолетом, разом з іншими військовими тричі ґвалтував її. Жінці разом із трирічним сином вдалося втекти на територію, підконтрольну Україні, де вона звернулася до поліції та правозахисників. За словами прокурорки, постраждала перебуває у тяжкому психологічному стані.

Вироки російським воєнним злочинцям

23 травня Солом'янський райсуд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві, який під час вторгнення в Україну застрелив 62-річного мешканця Сумщини. За скоєний злочин 21-річний російський сержант Вадим Шишимарін отримав довічне ув'язнення.

31 травня ще двох російських військових засудили до 11,5 року тюрми за обстріл Харківщини з системи залпового вогню "Град". 

Дивитись відео 09:08

Російські військовополонені в Україні: "Не побачив жодних фашистів" - ексклюзив DW (31.05.2022)

Реклама

Докладно

Численні міжнародні експерти прибули в деокуповані райони у пошуках слідів воєнних злочинів армії РФ

Cексуальне насильство як зброя на війні

Зґвалтування - жорстокий спосіб ведення війни, жертви якого залишаються сам на сам зі своєю травмою.  

Берлін, 23 червня 2022 року. Міністр економіки Роберт Габек демонструє сценарії заповнення газосховищ

Усю Німеччину мобілізують на економію газу

Німців закликали готуватися до зими без "Газпрому" і цим вибити з рук Кремля газову зброю, пише Андрій Гурков.  