Росія завдала ракетних ударів по Києву та кількох областях

229-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 10 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 10 жовтня (час київський).

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За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, вісім безпілотників типу Shahed-129 перетнули вранці кордон з Білоруссю в районі селища Іванків Київської області, ще десять дронів-камікадзе залетіли з сусідньої країни через Волинську область. За його інформацією, чотири "шахіди" зафіксували в районі населеного пункту Хорошів Житомирської області з курсом на Коростень. Деякі безпілотники прямують до Миколаєва, стверджує Кім.

У Києві є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

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У Києві російські ракети влучили по кількох об'єктах критичної інфраструктури міста, повідомив мер Віталій Кличко. "Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - додав він, не уточнивши, по яких об'єктах було завдано ударів.

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Вибухи пролунали над над Кропивницьким районом, на місце виїхали відповідні служби, повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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На Вінниччині працює протиповітряна оборона, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, закликаючи жителів залишатися в укриттях.

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про удари по об'єктах енергоінфраструктури Львівщини. "Офіційно: зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів", - написав він у Telegram.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував відеокадри наслідків ракетних ударів Росії по Києву. "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - написав він, додавши, що внаслідок ракетних ударів є загиблі та поранені. Також Зеленський закликав українців не залишати укриттів.

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Ракетні удари по містах України є черговим доказом неадекватності Кремля, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "Росія не здатна воювати на полі бою, а здатна лише підло вбивати мирних громадян. Із ким там розмовляти?" - написав він у Twitter. На його думку, замість розмов необхідне надання Україні західними партнерами нового озброєння для захисту від РФ - систем ППО, РСЗВ і снарядів більшої дальності.

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Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас оприлюднив фото місця одного з прильотів у Києві вранці у понеділок. "Центр Києва прямо зараз", - написав Маасікас у Twitter, коментуючи фото. На знімку видно автомобілі, що загорілися внаслідок вибуху на перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської.

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Рух потягів червоною лінією метро в Києві призупинено, водночас усі підземні станції працюють як укриття, повідомляє метрополітен. Також тимчасово закрито пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

На Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені

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Унаслідок масованої ракетної атаки по Дніпропетровщині є загиблі й поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів", - написав він у Telegram.

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У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

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У Києві пронулав ще один вибух, повідомляють у Telegram-каналах, зокрема, народний депетат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

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У Telegram-каналах повідомляють про вибухи у Дніпрі, а також у Хмельницькій, Львівській, Тернопільській та Житомирській областях. Зокрема, голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гамалій повідомив про роботу ППО в області.

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У результаті нічного удару по Запоріжжю одна людина загинула, ще 5 постраждали, повідомляє секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв. "Станом на шосту ранку відома про одного померлого. Щирі співчуття родичам і друзям. Ще п'ятеро людей постраждали. Серед жертв - одна дитина, у якої порізи від уламків скла", - написав Куртєв у Telegram у понеділок уранці.

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Російські війська обстріляли з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії чотири райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, у Нікополі понівечено понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі, газопроводи та електромережі. "Через обстріл знеструмлено будинки понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики вже підключили", - написав Резніченко в Telegram. Крім цього, внаслідок обстрілу у місті пошкоджені лікарня, ліцей, пошта, аптека, офіс страхової компанії, бібліотека, магазини, кафе, перукарня та стоянка. Попередньо постраждалих немає.

Вибухи у центрі Києва

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кілька вибухів пролунало у центрі столиці - у Шевченківському районі. "Усі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав він у Telegram у понеділок уранці. Радник голови МВС Антон Геращенко у повідомив у Telegram, що одна з ракет у місті впала біля пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

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У Telegram-каналах повідомляють про вибухи, які було чутно у Києві зранку у понеділок.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав вибух на Керченському мосту "терактом і диверсією" з боку України. Його слова із інтерв'ю російським медіа цитує "Інтерфакс". Сумнівів у тому, що до цього причетна Україна, зазначив він, немає і не було. "Усі доповіді та висновки зроблено. Відповіддю Росії на цей злочин може бути тільки пряме знищення терористів (так Медвєдєв називає українську державу і її жителів - Ред.). Саме цього чекають громадяни Росії", - висловив думку він.

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів, повідомляє у ранковому зведенні у понеділок генеральний штаб Збройних сил України. Серед постраждалих населених пунктів - Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка. За минулу добу українські підрозділи відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам'янка, Первомайське та Невельське. Також, за даними генштабу, українська авіація протягом минулої доби завдала 24 удари. "Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

++07.35++

Єврокомісія проводить законодавчу роботу для отримання права заарештовувати підсанкційні активи, повідомляє Bloomberg. Конфісковані кошти можуть спрямувати на відновлення України. Наразі ЄК може лише заморожувати ці активи. Як зазначає агентство, це робить управління ними дорогим, а використання чи відчуження - складним.

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++07.30++

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю не повинні стримувати країни ЄС у їхній підтримці України, заявив голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber). "Потрібно серйозно ставитися до путінських погроз, але вони не повинні визначати наші дії", - зауважив політик. Натомість ЄС має відштовхуватися у своїх рішеннях від "основних принципів, таких як права людини, право держави на самооборону та система цінностей, заснована на правилах", зазначив Вебер.

++07.10++

Внаслідок чергового обстрілу російськими військами Запоріжжя у ніч на понеділок ракета поцілила у житловий будинок, повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, зруйновано цілий під'їзд будинку і є постраждалі, у будинку виникла пожежа. Місцеві жителі оприлюднюють фото наслідків удару.

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