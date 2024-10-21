Сеул викликав "на килим" посла РФ через солдатів КНДР

За даними розвідки, Північна Корея направила в Росію півтори тисячі солдатів, які можуть бути задіяні проти України. Південна Корея викликала російського посла та вимагала негайно вивести тих із РФ.

На тлі повідомлень про можливу участь північнокорейських солдатів у війні Росії проти України міністерство закордонних справ (МЗС) Південної Кореї викликало в понеділок, 21 жовтня, російського посла "на килим".

У повідомленні південнокорейського МЗС про це засуджується рішення КНДР відправити в Росію тисячі солдатів, аби надати допомогу російській армії у війні проти України. За даними південнокорейської розвідки, КНДР направила близько 1500 військових у РФ на навчання, після чого ці солдати, найімовірніше, братимуть участь у війні проти України.

Заступник міністра Кім Хонг Кьюн висловив послу РФ у Сеулі Георгію Зінов'єву "глибоке занепокоєння щодо відправлення північнокорейських солдатів до Росії та наполегливо зажадав негайно вивести північнокорейські війська з РФ і припинити будь-яку подібну співпрацю".

Дипломат наголосив, що постачання КНДР зброї та солдатів для війни Росії проти України є серйозною загрозою не тільки для Південної Кореї, а й для світової спільноти. Він зазначив, що такі дії порушують статут Організації Об'єднаних Націй та резолюції Ради Безпеки ООН.

Зеленський закликав відреагувати на допомогу Кіма Путіну

Президент України Володимир Зеленський розцінив військову співпрацю Володимира Путіна і Кім Чен Ина як новий виток ескалації війни. "Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично, це вступ іще однієї держави у війну проти України", - заявив він у відеозверненні 20 жовтня.

За його словами, потрібно реагувати та протидіяти, "і не можна давати злу вирости". "Якщо світ мовчатиме зараз, і якщо нам доведеться стикатися з солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів" (з Ірану. - Ред.), то це точно нікому в світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - наголосив президент.

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