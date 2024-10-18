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Київ надав НАТО докази, що РФ готує солдатів Північної Кореї

Дмитро Шварц
18 жовтня 2024 р.

За наявними даними розвідок в Києві та Сеулі, на сході РФ підготовку до участі у війні в Україні проходять наразі до 12 тисяч північнокорейських піхотинців.

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин серед спецназівців
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин серед спецназівцівФото: KCNA/YONHAP/picture alliance

Україна надала союзникам у НАТО докази про підготовку до участі у війні Росії проти України громадян Північної Кореї. Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у штабквартирі НАТО в Брюсселі.

"Ми надали союзникам докази. Ми їм сказали, що в нас уже є докази. Ми обмінялися думками і попросили, щоб розвідки обмінялися інформацією", - цитує Умєрова "Інтерфакс-Україна".

Буданов: РФ готує 11 тисяч північнокорейських піхотинців

На сході Росії підготовку до участі у війні в Україні проходять наразі близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців. Про це заявив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone у четвер. "Вони будуть готові до 1 листопада", - наголосив він.

За словами Буданова, північнокорейські війська використовуватимуть російську техніку й боєприпаси.Також він додав, що перша група з 2600 північнокорейських солдатів вирушить у Курську область, де Україна створила плацдарм. Куди вирушить решта північнокорейських військових, поки невідомо. "У нас поки немає повної картини", - сказав він.

Південна Корея також має дані про солдатів з КНДР у Росії

Офіс президента Південної Кореї 18 жовтня поширив заяву, у якій ідеться, що Північна Корея направила війська до Росії, що означає серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість усіма доступними засобами.

Окремо розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея бере участь у війні в Україні та вирішила надіслати 12 тисяч військових, включаючи підрозділ спецназу, повідомляє Reuters з посиланням на агенцію Yonhap.

Нагадаємо, що під час пресконференції в Брюсселі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський з посиланням на українську розвідку заявляв, що на тимчасово окупованих територіях України вже перебувають офіцери з Північної Кореї. Також він додав, що Росія планує залучити до участі в бойових діях значну кількість військових з КНДР.  "Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ", - сказав він.

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