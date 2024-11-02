Остін: Путін не досяг стратегічних цілей за 1000 днів війни

"Росія заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна", - вважає очільник Пентагону Ллойд Остін. На його переконання, РФ досі не досягла стратегічних цілей у війні, натомість Україна - посилилась.

Після майже 1000 днів війни Росії проти України президенту РФ Володимиру Путіну так і не вдалося досягти "жодної зі своїх стратегічних цілей", переконаний міністр оборони США Ллойд Остін.

"Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася", - написав Остін у колонці для видання Foreign Affairs, оприлюдненій у п'ятницю, 1 листопада.

Натомість Росія, за його словами, "заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна". "Сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року та розтрачено понад 200 мільярдів доларів", - наголосив міністр.

Посилаючись на дані вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Остін зазначив, що втрати Росії лише за перший рік війни "були більшими, ніж втрати Москви в усіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих".

Остін: Україна зміцнилася

За словами очільника Пентагону, хоча Україна страшенно постраждала від дій РФ, під час візиту в Київ минулого тижня він переконався, що "Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася", зокрема з точки зору розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК).

"Зараз українські заводи випускають одні з найкращих безпілотників у світі, а досвідчена українська ППО захищає свої війська та родини", - зазначив Остін.

США надали Україні 24 HIMARS і тисячі одиниць бронетехніки

Водночас він відзначив і роль союзників у підтримці України. За його словами, США вже виділили 58 мільярдів доларів на безпекову допомогу і поставили дві батареї зенітного ракетного комплексу Patriot, інші системи ППО, 24 реактивні системи залпового вогню HIMARS, "тисячі одиниць бронетехніки та мільйони артилерійських снарядів".

Остін додав, що учасники контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн" - надали Україні пряму безпекову допомогу на суму понад 51 мільярд доларів.

"У відсотках від ВВП десяток союзників і партнерів США зараз надають Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж Сполучені Штати. Лише Німеччина надала чи зобов'язалася надати військову допомогу Україні на суму близько 31 мільярда доларів", - наголосив міністр.

Також він відзначив зусилля партнерів в рамках "Рамштайну" та "коаліції можливостей" щодо посилення ОПК України. "Друзі України зараз формують безпрецедентну, скоординовану кампанію за участю 13 країн, спрямовану на збільшення промислового виробництва, задоволення потреб України на полі бою та розбудову українських Збройних сил", - зазначив Остін.

За його словами, з часів Другої світової війни США не об'єднували так багато країн для надання "такого широкого спектру промислової та військової допомоги партнеру, який її потребує".