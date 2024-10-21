Остін у Києві: Боротьба України критично важлива для Заходу

У Києві Ллойд Остін зустрівся з Володимиром Зеленським і військовим керівництвом України. Серед іншого, темою для обговорення стала і реалізація "плану перемоги", який пропонує Україна.

Боротьба України проти вторгнення Росії є критично важливою для безпеки Заходу, а неспроможність продовжувати підтримку Києва призведе до того, що "тінь Путіна" впаде на всю Європу. Про це заявив на пресконференції за підсумками візиту до Києва в понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін , передає Reuters.

"Ми всі повинні розуміти, що напад Путіна є попередженням. Це попередня демонстрація світу, побудованого тиранами та головорізами - хаотичного, насильницького світу, поділеного на сфери впливу", - сказав він.

Виклики, з якими стикається українська армія, даючи відсіч вторгненню РФ - "це дуже важка боротьба і важка робота", наголосив він. Водночас Остін заявив, що "результат боротьби України за свободу допоможе визначити траєкторію глобальної безпеки в XXI столітті". За його словами, "на кону майбутнє Європи, на кону сила НАТО, і на кону безпека Америки", додає "Інтерфакс-Україна".

Остін: Важливо зберігати концентрацію на тому, що працює

Також в контексті протистояння України агресії РФ американський міністр зазначив, що "немає панацеї" у війні, "жодна можливість сама по собі не поверне часу назад, жодна система не покладе краю нападу Путіна".

"Важливо те, як Україна дасть відсіч. Важливий сукупний ефект ваших військових можливостей і важливо зберігати концентрацію на тому, що працює", - сказав він.

Водночас Остін запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну. "Цілі Америки залишаються ясними, досяжними й принциповими. Ми прагнемо вільної і суверенної України, здатної захистити себе від російської агресії сьогодні й стримати її в майбутньому", - заявив глава Пентагону.

Він також заявив, що "бачив двопартійну підтримку України протягом останніх двох з половиною років" в Конгресі США і висловив сподівання, що після виборів президента Сполучених Штатів вона збережеться.

Читайте також: Остін у Києві оголосив нову військову допомогу Україні на 400 млн доларів

Зеленський: Йшлося про найважливіші оборонні пріоритети

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Остіном обговорювалися "найважливіші оборонні пріоритети". За його словами, йшлося, зокрема, про можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та "розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів".

"Крім того, ми зосередилися на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони", - розповів президент у Telegram.

Згодом, у вечірньому відеозверненні, Зеленський додав, що окремою темою для обговорення стала реалізація запропонованого ним раніше "плану перемоги", зокрема про "конкретні кроки, які можуть реалізувати" його пункти.

Умєров: Детально обговорили реалізацію "плану перемоги"

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що американською делегацією зустрілося і українське військове керівництво. Під час зустрічі з американською делегацією обговорювали оперативну ситуацію на полі бою, поточний стан та плани з розвитку різних видів військ, залучення американських інвестицій для розбудови оборонно-промислового комплексу України.

"Детально обговорили з американським колегою кроки з реалізації "плану перемоги" президента Володимира Зеленського", - також зазначив Умєров після зустрічі.