Країни G7 обіцяють продовжувати військову допомогу Україні

G7 підтримуватиме Україну у війні проти РФ "стільки, скільки це буде потрібно", йдеться у декларації саміту міністрів оборони. Також вони обіцяють Києву підтримку на шляху до НАТО.

Міністри оборони країн Великої сімки (G7) на саміті в Неаполі у суботу, 19 жовтня, пообіцяли продовжувати підтримку "свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України стільки, скільки це буде потрібно". Відповідне зобов'язання зафіксовано у підсумковій декларації зустрічі, в якій також брали участь міністр оборони України Рустем Умєров і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте.

"Ми підкреслюємо наш намір продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ми підтримуємо Україну на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - наголошується в декларації.

Також міністри висловили підтримку подальшому поглибленню співпраці між Україною, НАТО і Європейським Союзом, зокрема на рівнях Ради Україна-НАТО, місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM) та інших програм, спрямованих на посилення обороноспроможності України.

"Ми вважаємо пріоритетом зараз працювати над пошуком рішень для побудови сумісної з НАТО української армії, здатної захистити Україну зараз і стримувати подальші напади в майбутньому. Цей процес має ґрунтуватися на скоординованих і послідовних діях відповідних державних і міжнародних структур.", - підкреслюється в декларації.

Міністри також наголошують, що кінцевою метою залишається "всеосяжний, справедливий і міцний мир", що базуватиметься на міжнародному праві, принципах Статуту Організації Об'єднаних Націй і забезпечуватиме повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Країни G7 засудили Росію, Китай і КНДР

Окремо в декларації зазначено, що агресія Росії проти України становить загрозу міжнародній безпеці і засуджені "неодноразові та навмисні атаки на цивільну та критичну інфраструктуру" і "безвідповідальна ядерна риторика Росії".

Дорікнули міністри і Китаю за посилення підтримки російської військової економіки. "Закликаємо Китай припинити передачу матеріалів подвійного призначення, включаючи компоненти зброї та обладнання, які є суттєвими ресурсами для оборонного сектору Росії, що дозволяє Росії вести незаконну війну в Україні", - зазначили підписанти декларації.

Вони також висловили стурбованість "дестабілізуючими діями", які стали наслідком посилення військового співробітництва між КНДР і РФ.

Крім того, вони засудили посилення військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією, включаючи поставки північнокорейських балістичних ракет у порушення резолюцій Ради безпеки ООН, а також використання РФ цих ракет проти України.

Умєров: Запрошення на саміт G7 - потужний сигнал для нас

Міністр оборони України після участі в саміті зазначив, що міністри оборони G7зібралися разом для обговорення безпеки у світі уперше за 51 рік. "Вдячний міністру оборони Італії за запрошення України. Це потужний сигнал для нас", - зазначив він.

За словами Умєрова, на зустрічі він представив партнерам "план перемоги", закликав прискорити постачання обіцяної допомоги, а також наголосив на необхідності "активної участі союзників у навчанні наших бригад та укомплектуванні сучасною зброєю".

Крім того, обговорювалося питання розвитку оборонної промисловості. "Запропонував партнерам інвестувати в наш ОПК. Відкриття виробництв в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів", - зазначив він.