Рютте назвав Китай "вирішальним пособником війни РФ"

Генсек НАТО Марк Рютте звинуватив Китай у підживленні війни Росії проти України і вказав, що це загрожує наслідками для репутації Пекіна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, звинуватив Пекін у сприянні російській агресії проти України. "Китай став вирішальним пособником війни Росії проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію", - заявив він, звітуючи перед журналістами про засідання міністрів оборони Північноатлантичного альянсу з партнерами з країн Індо-Тихоокеанського регіону, з якими обговорив, зокрема, ситуацію в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи слід НАТО переглянути відносини з Пекіном, він відповів, що Китай - не ворог Альянсу. "Китай - це виклик. Він не є нашим противником, але це виклик: він підтримує військові зусилля Росії, обходячи санкції, постачаючи товари подвійного призначення, і це впливає на становище Китаю у світі", - зазначив Рютте. За його словами, така позиція Пекіна змушує інші країни змінити свою думку про нього.

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Рютте: Росія платить ціну за допомогу у війні

За підтримку Пекіна, Тегерана і Пхеньяна Москва платить свою ціну, зазначив генсек НАТО. "Вони не отримують усе це безплатно: натомість вони мають надавати інновації, ресурси та можливості. Тож це проблема для України, це проблема для всіх нас, але в підсумку це проблема і для самої Росії", - сказав він.

За словами глави Альянсу, війна в Україні показала, що країни за тисячі кілометрів від Європи, як-от Іран, Китай і Північна Корея, можуть стати "порушниками безпеки на нашому власному задньому дворі".

Рютте: У НАТО немає свідчень військової присутності КНДР в Україні

Рютте і Зеленський під час зустрічі у Брюсселі Фото: NATO

Коментуючи питання про роль КНДР у війні РФ проти України, генсек НАТО наголосив, що Альянс не має підтверджень того, що Північна Корея відправила своїх солдатів воювати на боці Росії. Однак він вказав на масштабну допомогу Москві з боку Пхеньяна у вигляді озброєнь, технологій і нових розробок, що викликає занепокоєння у партнерів України.

Зеленський, своєю чергою, зазначив, що Київ має у своєму розпорядженні розвідувальні дані, які підтверджують присутність військових КНДР на тимчасово окупованих територіях України. Також, за цими даними, КНДР готує до перекидання 10 тисяч своїх солдатів, але вони ще не були переміщені в Україну чи Росію.

Після пресконференції президент України разом із міністром оборони та іншими представниками української делегації взяли участь у засіданні Ради НАТО-Україна. Міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу продовжать свою зустріч 18 жовтня.