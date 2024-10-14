Постачання балістики РФ: ЄС запровадив санкції щодо Ірану

Євросоюз неодноразово попереджав Іран про контрзаходи через постачання балістичних ракет Росії, які та використовує у війні проти України.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в понеділок, 14 жовтня, ухвалили санкції щодо Ірану за постачання Росії балістичних ракет, повідомляє пресслужба Ради ЄС .

Санкції спрямовані проти сімох компаній і сімох людей, причетних до іранської програми виробництва балістичних ракет і постачання цієї та іншої зброї до Росії.

Санкції запроваджені щодо трьох іранських авіаліній - Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air, двох закупівельних фірм і двох компаній, які займаються виробництвом снарядів і палива для запуску ракет. Також санкції накладені на заступника міністра оборони Ірану та низку посадовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд до ЄС заборонений.

Fath-360

Євросоюз раніше неодноразово застерігав Іран від передачі Росії балістики. ЄС, як і США та Великобританія, припускає, що ця зброя використовується РФ у війні проти України.

За офіційною інформацією США, ракети, що постачаються, є ракетами малої дальності типу Fath 360. Вони мають дальність польоту близько 120 кілометрів і, за оцінками військових експертів, дозволять Росії резервувати власні ракети з більшим радіусом дії для інших цілей.

Згідно з повідомленнями британської розвідки, іранські ракети покращили здатність Росії завдавати високоточних ударів по українській військовій або цивільній інфраструктурі поблизу лінії фронту. Ракети, які були вперше представлені у 2020 році, можуть нести 150-кілограмову боєголовку і вражати ціль з точністю до 30 метрів.

Іран офіційно заперечує факт постачання зброї Росії, та переконує, що його стратегічна співпраця з РФ не пов'язана з війною проти України.

Нагадаємо, у 2023 році ЄС запровадив санкції щодо Ірану за передачу Росії дронів для війни проти України.