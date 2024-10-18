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Київ закликає Захід відповісти на вступ військ КНДР у війну

Степан Смишляєв
18 жовтня 2024 р.

В українському МЗС закликали союзників вжити рішучих заходів у відповідь на спрямування військ КНДР у Росію для участі в війні проти України.

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Північнокорейські військові (фото з архіву)
Київ закликав союзників рішуче відповісти на спрямування військ КНДР у РФ для участі в війні проти УкраїниФото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 18 жовтня, закликав євроатлантичну спільноту відреагувати на спрямування Північною Кореєю своїх військових у Росію для участі у війні проти України.

"Росія серйозно посилює свою агресію, залучаючи КНДР до бойових дій. Ми вимагаємо негайної та жорсткої реакції євроатлантичної спільноти та світу", - написав він у соцмережі X.

Глава МЗС: КНДР вторгається у Європу

Сибіга наголосив, що північнокорейські військові - це не найманці, а регулярні підрозділи, "які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо". "Євроатлантична спільнота повинна усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу разом з Росією, і діяти без зволікань", - підкреслив міністр.

На його переконання, у відповідь на посилення військової співпраці Пхеньяна і Москви союзники повинні збільшити військову підтримку України. "Зніміть обмеження на дальні удари. Почніть перехоплювати російські ракети та безпілотники над Україною. Надішліть запрошення до НАТО. Збільшіть інвестиції у виробництво зброї в Україні. Дійте!" - закликав він.

Найкращою ж відповіддю союзників України Сибіга назвав "повну підтримку та реалізацію "плану перемоги".

Сеул і Київ повідомили, що війська КНДР вже в РФ

Протягом останнього тижня українські посадовці, в тому числі представники військової розвідки, повідомляли, що Північна Корея вже відправила в Росію свої підрозділи, які будуть задіяні у війні проти України після проходження підготовки.

У п'ятницю цю інформацію підтвердила Національна розвідувальна служба Південної Кореї . За даними української і південнокорейської розвідок, загалом КНДР планує відправити в Україну 10-12 тисяч військових.

Західні країни, хоча й висловлювали стурбованість цією інформацією, але поки не підтверджували й не спростовували її.

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