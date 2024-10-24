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ПолітикаУкраїна

У Києві перевірили застосування західних запчастин у ЗСУ

Валерій Сааков
24 жовтня 2024 р.

Спільна група аудиторів міноборони України й США не виявили істотних відхилень у питанні застосування західних запчастин, запевняють у пресслужбі українського оборонного відомства.

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Американський танк M1A1
Американський танк M1A1 (ілюстративне фото), певну кількість яких Пентагон передав УкраїніФото: Matthias Merz/dpa/picture alliance

Міністерство оборони України представило в четвер, 24 жовтня, звіт щодо проведеного аудиту процесу обліку та використання американських запасних частин. Йдеться про запчастини, що замовляються та постачаються до Збройних сил України як міжнародна військова допомога (МВД).

У перевірці взяли участь аудитори міноборони України представники Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США, йдеться в повідомленні. "Дослідженням процесу значних відхилень не ідентифіковано", - запевнили в українському оборонному відомстві.

Під час аудиту виявлено прогалини в нормативній базі

Попри це вказано, що під час перевірки було виявлено "прогалину у нормативній базі, яка ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога".

Тож тепер "спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів", - цитує пресслужба директорка Департаменту внутрішнього аудиту МОУ полковника Олександра Титковського.

Крім того, за словами посадовця, розглядається можливість впровадження уніфікованого програмного продукту. Такий продукт, як передбачається, інтегрує облік МВД в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням даних Групи безпекової допомоги Україні (Security Assistance Group-Ukraine).

Також у міноборони України запевнили, що аудит проводили "з урахуванням аудиторських стандартів", які погоджені з урядом Сполучених Штатів. А для посилення контролю за безпековою допомогою Україні триває підготовка спеціального меморандуму між міноборони України й Офісом Генерального інспектора Департаменту оборони США. Цей документ покликаний, зокрема, покласти край спекуляціям навколо використання Силами оборони України наданої військово-технічної допомоги з боку США, кажуть у міноборони України.

У США кажуть, що Пентагон недосить добре перевіряє надану Україні допомогу

Водночас днями Офіс Генерального інспектора Департаменту оборони США так само оприлюднив результати аудиту зі свого боку. У поширеному пресрелізі, зокрема, вказано, що інколи Пентагон не досить ретельно перевіряє техніку й запчастини, які передаються Україні. Приміром, у звіті Пентагону закидають, що той "не має належного внутрішнього контролю для забезпечення наявності та достовірності підтверджуючої документації відповідно до федеральних законів та політики міноборони".

"Наш аудит виявив, що міністерство оборони (США. - Ред.) доцільно використало кошти допомоги Україні у 154 оплачених транзакціях, але не надало достатньої документації для підтвердження мети або точності щодо решти 323 транзакцій на загальну суму 1,1 мільярда доларів США", - йдеться в пресрелізі американського відомства.

Нагадаємо, Пентагон не раз виявляв, що переоцінював вартість наданої Україні військово-технічної допомоги.

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