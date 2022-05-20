24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини п'ятниці, 20 травня (час київський).

Німецький астронавт: Війну в Україні видно з космосу

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Німецький астронавт Маттіас Маурер (Matthias Maurer) заявив, що спостерігав за воєнними діями в Україні з космосу. "Ми могли бачити хмари диму в країні, а вночі спалахи від потрапляння ракет. Для мене це було дуже сумно", - сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Маурер, який перебував на Міжнародній космічній станції пів року і повернувся на Землю два тижні тому, висловив сподівання, що українці незабаром знову зможуть жити в мирній та вільній країні. "Війна відкинула нас на десятиліття назад", - зауважив він.

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Міністри юстиції розвідувального альянсу "П'ять очей" (FVEY), до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США, пообіцяли Україні підтримку в переслідуванні росіян, винних у скоєнні воєнних злочинів. Вони також підтримають розслідування Міжнародного кримінального суду, заявили міністри п'яти країн.

Генеральна прокуратура України розслідує понад 11 тисяч справ щодо воєнних злочинів військових РФ. 18 травня розпочався перший судовий процес щодо російського солдата, який вбив українського мирного жителя.

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За даними генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських військ в Україні від початку війни складають орієнтовно 28700 солдатів. Дані про втрати РФ техніки в Україні генштаб публікує у вигляді інфографіки.

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Внаслідок обстрілів російської армії 19 травня у Сєвєродонецьку Луганської області загинули 12 осіб, у Гріській громаді - ще одна людина, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram. За минулу добу в області зруйновані 60 будинків.

Вранці п'ятниці на Харківщині троє осіб отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами селища Шевченкове, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов. Вночі російський снаряд влучив у приватний будинок у Дергачах. У Харкові протягом 19 травня РФ обстріляла Київський район, Салтівську та Олексіївку з реактивних системам залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град".

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Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що російським військам, які брали участь у боях у Маріуполі, потрібен час на доукомплектацію, -

Водночас британська розвідка вважає, що через тиск керівництва РФ, їх можуть одразу кинути на інші напрямки.

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє з посиланням на представника міноборони США, що російська армія змінила тактику і тепер використовує роти, а не батальйонно-тактичні групи, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі.

++09.25++

Джерела американського видання The Wall Street Journal повідомляють, що США розглядають можливість скасування санкцій щодо експорту білоруських калійних добрів, якщо Білорусь дозволить транзит українського зерна через свою територію до порту Клайпеда у Литві. Раніше про такий варіант вже говорив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

++09.11++

Внаслідок збройної агресії Росії проти України загинули 232 дитини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За офіційними даними, 427 дітей отримали поранення. Офіс генпрокурора України наголошує, що ці цифри не є остаточними.

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Оперативне командування Збройних сил України "Південь" стверджує, що в Херсонській області Росія обстрілює окуповані населені пункти, розвертаючи озброєння для імітації напрямку вогню з боку ЗСУ. "Рашисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ", - йдеться у повідомленні. Водночас командування повідомляє про знищення на Херсонщині чергового російського складу боєприпасів.

++08.27++

Американське видання The New York Times оприлюднило докази страти російськими солдатами вісьмох чоловіків у Бучі на Київщині. На відео з камери спостереження потрапила база російських військових, яку облаштували за адресою Яблунська, 144, куди доставили дев'ятеро чоловіків, які спочатку стояли на блокпості поруч, а потім сховалися від російських військових в одному з будинків. Посилаючись на слова одного з затриманих росіянами чоловіків Івана Скиби та інших цивільних свідків, NYT пише, що російські військові змусили затриманих стати на коліна, а потім відкрили вогонь по ним, одного з чоловіків відпустили. Видання встановило дані всіх загиблих.

Зеленський очолив читацький рейтинг Time найвпливовіших людей

++08.02++

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг людей, яких на думку читачів журналу Time варто включити до списку 100 найвпливовіших людей світу 2022 року.

Володимир Зеленський

Він отримав більше 3,3 мільйона голосів, обійшовши мільярдера Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена та інших.

Список сотні найвпливовіших людей 2022 року, який остаточно обирають редактори, Time оприлюднить 23 травня. "Людину року" за версією редакції журнал традиційно обирає в грудні.

Читайте детальніше: Зеленський очолив читацький рейтинг Time найвпливовіших людей світу

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

++07.31++

Російські війська ведуть наступальну операцію у напрямку Лисичанська і Сєверодонецька Луганської області, на Донецькому напрямку активізували наступальні й штурмові дії, а на Сіверському напрямку проводять інженерне обладнання позицій в районі Азаровки Брянської області РФ. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

На Слов'янському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина. Також вони обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Бояро-Лежачі, Бруски і Старі Вирки в Сумській області, Грем'яч - у Чернігівській, а на Лиманському напрямку здійснюють періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закітне. В районі населених пунктів Тернова та Веселе Харківської області тривали бойові дії.

Чехії дадуть "Леопарди" для компенсації поставок Україні вже в 2022

++07.02++

Німеччина найближчим часом передасть Чехії танки "Леопард-2", щоб заповнити прогалину внаслідок постачання чеськими збройними силами власної важкої техніки Україні.

"Постачання має початися вже цього року і повинно включати 30-денний запас боєприпасів калібру 120 міліметрів", - пише агентство dpa з посиланням на міністерство оборони ФРН.

Чехія постачає Україні важке озброєння радянського зразка, і заявила про готовність передати кілька десятків танків Т-72, ​​з якими українські військові добре знайомі.

Читайте детальніше: Чехії дадуть перші "Леопарди-2" для компенсації поставок Києву вже цьогоріч

++06.04++

Сполучені Штати та Росія поклали одне на одного відповідальність за погіршення продовольчої ситуації у всьому світі на тлі війни в Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що "продовольство для мільйонів українців і мільйонів жителів по всьому світу буквально перебуває в заручниках у російських військових". "Годі погрожувати країнам, які критикують Вашу агресивну війну, забороною на експорт продовольства та добрив", - додав Блінкен. Він закликав Росію дозволити вивіз українського зерна, заблокованого у портах у Чорному морі. Виступаючи на тому ж таки засіданні, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заперечив, що Росія не блокує можливість вивезення сільгосппродукції з України морським шляхом, це робить Київ, замінувавши акваторію Чорного моря. За його словами, українська влада "ухиляється від взаємодії з представниками іноземних держав-судновласників у вирішенні питання безпечного виходу заблокованих суден у район збору".

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++05.19++

Другий в Україні суд над військовослужбовцями Росії, які вторглися до України, чиниться у Полтавській області. Як повідомив інтернет-портал graty.me, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова звинувачують у артилерійському обстрілі Харківської області. За версією слідства, першого дня військового нападу Росії на Україну вони з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град" обстріляли Харківщину з російської, а згодом і з української території, зруйнувавши цивільну інфраструктуру, житлові будинки та ліцей. Обом загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років. Бобикін та Іванов повністю визнали провину та погодилися давати свідчення, тож прокурор попросив розглядати справу без вивчення доказів.

++04.51++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала європейські країни до єдності після виключення Росії із Ради Європи (РЄ) через війну в Україні. "Наша сила - це наша згуртованість. Ми довели це, коли спільно вирішили виключити Росію із Ради Європи", - заявила Бербок перед від'їздом на конференцію глав МЗС країн-членів РЄ в італійському Турині. За її словами, учасники цієї зустрічі обговорять, які наслідки матиме вихід Росії для роботи Ради Європи. Глава МЗС ФРН зазначила, що "нелюдська, злочинна політика" Росії "вкрай потрясла Раду Європи". "Режим, який нападає на сусідів, бомбардує лікарні та школи, вбиває і бере змором мирних жителів", не може залишатися державою-членом РЄ, сказала Анналена Бербок. "Це було б глумом", - додала вона.

++02.27++

Україні вдалося перехопити у військ РФ стратегічну ініціативу, завдавши їм критичних втрат і змусивши відмовитися від головної мети - захоплення Києва. Про це заявив на засіданні військового комітету НАТО головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. "Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій", - зазначив Залужний, нагадавши, що українським військам вдалося розблокувати Харків та Миколаїв.

++02.02++

Командири українського полку "Азов" досі залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, заявив заступник командира полку Святослав Паламар, він же - позивний "Калина". Його відеозвернення опублікувало онлайн-видання "Українська правда". "Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталі якої я не буду розголошуватиму. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку! Побачимося", - повідомив Паламар. Раніше російський пропагандист Дмитро Стешин стверджував, що Паламар "вийшов з Азовсталі" і що з ним "займаються".

++01.53++

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні повідомив, що Збройні сили України продовжують просуватися у визволенні Харківщини. "Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєверодонецька... Там лише за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування та обстріли інших наших міст, авіаційні й ракетні удари російської армії - все це не просто бойові дії під час війни", - переконаний він. "Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас - усе це не має і не може мати жодного військового пояснення для Росії. Це свідоме та злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств", - сказав глава української держави. Зеленський заявив, що "це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу і за що окупанти точно постануть перед правосуддям".

++01.00++

Україні потрібен легітимний міжнародний механізм для забезпечення компенсації за завдані Росією збитки, які діятимуть, попри її відмову співпрацювати, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. "Нам потрібен легітимний міжнародний механізм, який забезпечить компенсацію завданих Росією збитків і буде діяти попри її категоричну відмову співпрацювати. (…). Наші та міжнародні експерти, (…), працюють над проєктом такого механізму, і невдовзі його буде представлено", - наводить пресслужба президента слова Єрмака, який виступив перед учасниками аналітичного центру Chatham House. "Серед таких заходів ми очікуємо також на режим максимального допуску українських товарів на ринки наших союзників та партнерів, запуск так званого Плану Маршалла для України", - зазначив Єрмак.

++00.39++

Німеччина надасть Україні короткострокову фінансову допомогу для збалансування держбюджету. Про це повідомив у четвер міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) на зустрічі глав фінансових відомств країн "Великої сімки" у Бонні. Кошти, що виділяються, покликані вирішити проблему ліквідності української держави, що стала жертвою російської військової агресії, зазначив Лінднер.

++00.25++

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності швидкої та достатньої фінансової підтримки для країни. "Я завжди говорю дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз - це п'ять мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка і достатня фінансова підтримка", - сказав він у традиційному вечірньому відеозверненні.

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Зеленський переконаний, що "це для партнерів не просто витрати чи подарунок - це їхній внесок у власну безпеку". "Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України", - застеріг Зеленський. "І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху в Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого", - зазначив він.