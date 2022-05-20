Чехії дадуть перші "Леопарди-2" для компенсації поставок Києву вже цьогоріч

Німеччина передасть Чехії танки "Леопард-2" найближчим часом, аби компенсувати чеські поставки власної важкої техніки Україні, повідомляє у п'ятницю, 20 травня, агентство dpa з посиланням на міністерство оборони ФРН.

"Постачання має розпочатись вже цього року та включатиме в себе 30-денний запас боєприпасів калібру 1200 мм. Обладнання та боєприпаси надходять із промислових запасів та фінансуються ФРН. Відповідальність за подальше обслуговування несе Чехія", - йдеться у повідомленні.

На першому етапі Чехія отримає 14 бойових танків "Леопард-2А4" та один танковий транспортер. Танки надійдуть з арсеналів Бундесверу (німецьких збройних сил - Ред.) разом із боєприпасами та запчастинами. Німеччина також профінансує навчання чеських солдатів.

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"Постачання по колу" важкого озброєння з Німеччини

Чехія постачає Україні важке озброєння радянського зразка, і заявила про готовність передати кілька десятків танків Т-72, ​​з якими українські військові добре знайомі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку травня оголосив про те, що ФРН компенсує це Чехії німецькою бронетехнікою.

Наприкінці квітня Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав постачання важких озброєнь Україні. Німецькі депутати закликали уряд ФРН "продовжити і, по можливості, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки й при цьому розширити передачу цій країні важких та складних систем озброєнь, наприклад, у рамках схеми кругових постачань по колу".

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