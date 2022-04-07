Замість переданих Києву Т-72 Чехія отримає танки "Леопард 2" від ФРН

Німеччина передасть Чехії 15 танків "Леопард-2А4", щоб поповнити запаси бронетехніки країни, яка постачає військове озброєння та техніку в Україну. "Чехія постачає важке озброєння (в Україну - Ред. ), ми допомагаємо закрити прогалини танками"Леопард" з промислових запасів Німеччини", - пояснила у середу, 18 травня, міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Такі "постачання по колу" вона назвала "хорошим прикладом того, як ми можемо швидко і легко підтримати Україну в її мужній боротьбі проти російської агресії".

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Кабінет міністрів Чехії вже ухвалив процедуру обміну, повідомляє агентство dpa. Танки надходять з арсеналів Бундесверу разом з боєприпасами та запасними частинами. Німеччина також фінансує тренування чеських солдат. У Празі також планують почати переговори щодо закупівель ще 50 танків цієї комплектації, оголосив речник міністерства оборони Чехії Якуб Файнор.

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"Постачання по колу" важкого озброєння з Німеччини

Чехія постачає Україні важке озброєння радянського зразка, і заявила про готовність передати кілька десятків танків Т-72, ​​з якими українські військові добре знайомі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку травня оголосив про те, що ФРН компенсує це Чехії німецькою бронетехнікою.

Наприкінці квітня Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав постачання важких озброєнь Україні. Німецькі депутати закликали уряд ФРН "продовжити і, по можливості, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки і при цьому розширити передачу цій країні важких та складних систем озброєнь, наприклад, у рамках схеми кругових постачань по колу".