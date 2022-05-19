Байден повідомив про чергову партію військової допомоги Україні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини четверга, 19 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 19 травня (час київський).

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Президент США Джо Байден повідомив про рішення надати чергову партію військової допомоги для України. "Сьогодні я повідомляю про нову партію допомоги в безпековій сфері. Це дасть змогу Україні отримати додаткову артилерію, радари та іншу допомогу", - йдеться у заяві президента США, яку опублікував Білий дім. Байден пообіцяв, що, надаючи таку підтримку, США прагнуть "посилювати позиції України і на полі бою, і за столом переговорів".

"Ми й далі надаватимемо допомогу у сфері безпеки, економіки, а також гуманітарну та продовольчу допомогу Україні, всьому регіону та всьому світу", - сказав президент США. Згодом докладнішу інформацію про новий пакет допомоги Україні надав представник Пентагону Джон Кірбі. "У цьому пакеті буде 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для цих гаубиць... і три артилерійські розвідувальні радіолокаційні станції AN/TPQ-36", - заявив Кірбі на брифінгу. За його словами, загалом США за час роботи адміністрації Байдена надали Україні допомогу у безпековій сфері на суму близько 4,6 мільярда доларів, з яких 3,9 мільярда виділили з 24 лютого 2022 року.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак "Мрія", присвятивши цей проект пам'яті льотчиків, які загинули на війні й, зокрема, під час оборони Маріуполя. "У цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. (…). Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", - зазначив Зеленський. "Побудувати "Мрію" заради пам'яті героїв - правильна державна позиція", - наголосив глава української держави, цитує "Інтерфакс-Україна".

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НАТО продовжує вести політику подвійних стандартів, підтримуючи ілюзію відкритих дверей для України та інших країн, тому Україна змушена шукати інші варіанти, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи перед учасниками аналітичного центру Chatham House. "НАТО - єдина на сьогодні інституція, здатна надати надійну безпекову парасольку своїм членам. Однак (…) через національний егоїзм низки держав вона продовжує політику подвійних стандартів. Альянс підтримує ілюзію відкритих дверей для України, широко розчиняє їх іншим країнам. За таких обставин ми змушені шукати інші варіанти. Шукати їх разом із нашими партнерами", - заявив Єрмак, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Єрмака, Україна зараз не бачить альтернатив членству в Європейському Союзі. "Будь-які пропозиції щодо його "замінників", які ми чули останнім часом, вважаємо неприйнятними. Інтеграція до Євросоюзу для нас є не лише способом модернізації, реформування держави та збільшення ВВП, а й одним із чинників гарантування нашої безпеки", - сказав він.

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США виділяє Україні додаткових 100 мільйонів доларів військової допомоги. Про це оголосив у заяві Державний секретар США Ентоні Блінкен. "Сполучені Штати, наші союзники та партнери з гордістю виявляють солідарність з народом України у його справедливій справі: захисті своєї країни та демократії", - йдеться у заяві. Таким чином, загальна військова допомога Вашингтона Україні становить приблизно 3,9 мільярда доларів США в озброєнні та військовій техніці з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

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Велика сімка ухвалила надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18,4 мільярда доларів, повідомляє Reuters. "Меседж наступний: ми разом з Україною. Ми зберемо всі ресурси, яких вони потребують для того, щоб пройти через це", - сказала міністерка фінансів США Джанет Єллен. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти прискорять перемогу Києва у війні з Росією. Фінансова допомога для України не менш важлива за військову, додав він.

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Президент США Джо Байден висловив підтримку Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО та пообіцяв підтримувати країни у процесі приєднання до Альянсу. "Це історичний момент для Фінляндії, Швеції та для світу - той, що перетворить близьких партнерів на союзників і посилить нашу колективну безпеку у ці важливі часи", - написав він у Twitter після зустрічі з лідерами обох країн у Білому домі.

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Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Сенатом США законопроєкту, який передбачає 40-мільярдну допомогу Україні.

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Сенат США більшістю голосів ухвалив рішення про надання Україні підтримки розміром у майже 40 мільярдів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. За проголосувало 86 сенатори, а проти - 11. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

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У Львові відкрили третє модульне містечко для вимушених переселенців. Про це повідомив у Telegram глава Львівської ОДА/ОВА Максим Козицький. Йдеться про майже сотню будинків, в яких розмістять 370 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших регіонів, де тривають активні бойові дії. Будинки надані Львівській області польським урядом.

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У Сєвєродонецьку від обстрілів загинули щонайменше 12 людей, понад 40 поранених, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його даними, росіяни від ранку почали хаотично обстрілюють місто з важкого озброєння. "Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо", - повідомив Гайдай.

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Уряд Італії підготував та передав до ООН поетапний план миру в Україні, повідомило видання La Repubblica. За даними ЗМІ, перший етап передбачає припинення вогню та відведення військ від лінії фронту під наглядом ООН. Після цього в короткі терміни має відбутися приєднання України до ЄС при гарантії її неприєднання до НАТО. На третьому етапі планується підписання двосторонньої угоди між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу. При цьому передбачається, що "спірні території", як вони названі в італійському плані, матимуть повну автономію, але за збереження суверенітету України. На останньому етапі буде підготовлено новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями.

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. У Twitter український лідер повідомляє, що обговорив з главою британського уряду оборонну підтримку Україні та можливості для експорту сільськогосподарської продукції та імпорту пального до України.

Джонсон розкрив подробиці військової допомоги. "Я поінформував президента про надання підтримки обороні Україні, включно з далекобійною артилерією, ракетами "берег-корабель" і безпілотними літальними апаратами. Це частина нашого додаткового пакета військової допомоги Україні у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів", - зазначив Джонсон.

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Упродовж останньої доби на телефонну лінію психологічної допомоги для жертв сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими, надійшло більше п'яти десятків дзвінків. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Жертви повідомляють про численні випадки зґвалтування дорослих та неповнолітніх - дівчат і хлопчиків. Найменшій жертві, згідно з повідомленням, один рік. Найстаршій - 78. "Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!" - написала вона у Facebook.

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Потужність випущених по Маріуполю снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму у 1945 році, заявляє Маріупольська міська рада. Міська влада припускає, що під час бомбардувань російські військові використовували протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. "Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової", - каже мер міста Вадим Бойченко. За оцінками місцевої влади, кількість жертв у Маріуполі складає щонайменше 20 тисяч людей.

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Російська армія намагається відрізати Луганщину від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ - Бахмут". Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Ворог зосередив всі сили для того, щоб або взяти Сєвєродонецьк, або перерізати трасу "Лисичанськ - Бахмут". І це навіть не тільки в районі Попасної або Білогорівки. Це вже і біля Бахмута намагається перерізати трасу для того, щоб повністю унеможливити і евакуацію людей, і щоб ми не змогли підвозити гуманітарні вантажі", - йдеться у відеозверненні в Telegram.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала українців з Днем вишиванки. "У ці непрості часи ми шануємо культуру і традиції України", - йдеться у повідомленні в Telegram Єврокомісії.

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Радіостанція "Русское радио" - Україна відтепер звучатиме в ефірі як "Радіо Байрактар", повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. Компанія, що володіє радіостанцією змінила свої позивні та логотип. Відповідне рішення було розглянуте Нацрадою під час засідання 19 травня. Представників компанії під час засідання не було.

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"Укрзалізниця" закликала владу РФ забрати трупи російських військовослужбовців, які вже тривалий час зберігають у спеціальних вагонах на території України. Про це йдеться у повідомленні компанії в Facebook. "Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - йдеться у повідомленні.

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Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося відвідати частину вивезених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, які наразі перебувають в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, та зареєструвати близько 200 оборонців. Про це у коментарі "Бабелю"повідомив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. За його словами, делегація відвідала військових полку "Азов", щоб перевірити, в яких умовах їх утримують. Він додав, що візит мав конфіденційний характер, тому він не може надати якісь подробиці. Водночас Власенко наголосив, що у разі, якщо умови утримання не відповідають стандартам, МКЧХ може звернути на це увагу та вимагати їх покращення.

У офіційній заяві організації повідомляється, що МКЧХ зареєстрував вже сотні українських військовополонених з заводу "Азовсталь". Процес реєстрації бійців, які залишають територію заводу, у тому числі поранених, почався 17 травня, коли було оголошено про процедуру евакуації на окуповані Росією території. Отримана під час реєстрації інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

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