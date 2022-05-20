Глава МЗС Німеччини закликала Європу до згуртованості

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала європейські країни виявити єдність після виключення Росії із Ради Європи (РЄ) через війну в Україні. "Наша сила - це наша згуртованість. Ми довели це, коли спільно вирішили виключити Росію із Ради Європи", - заявила Бербок у четвер, 19 травня, у Берліні перед від'їздом на конференцію глав МЗС країн-членів РЄ в італійському Турині. За словами Бербок, учасники цієї зустрічі обговорять, які наслідки матиме вихід Росії для роботи Ради Європи.

"Те, що тепер, наприклад, необхідно компенсувати відсутні членські внески, не повинно призвести до того, що це вплине на роботу Ради Європи, - зазначила глава німецького МЗС. - Рада Європи потрібна, як ніколи". За її словами, уряд ФРН має намір переказати до бюджету РЄ додатково 10 мільйонів євро.

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Очільниця МЗС ФРН зазначила, що "нелюдська, злочинна політика" Росії "украй потрясла Раду Європи". "Режим, який нападає на своїх сусідів, бомбардує лікарні та школи, вбиває і бере змором мирних жителів" не може залишатися державою-членом РЄ, сказала Бербок. "Це було б глумом", - додала вона.

Вихід Росії із Ради Європи

На тлі російського вторгнення в Україну МЗС РФ 15 березня повідомило Раду Європи про рішення вийти з організації. Наступного дня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за виключення Росії, а Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) припинив розгляд усіх нових скарг проти країни. Росія також заявила про намір денонсувати з 16 вересня Європейську конвенцію з прав людини.

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Росія була членом Ради Європи з 1996 року. У зв'язку зі вступом до РЄ у Росії було запроваджено мораторій на страту. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи зупинення членства країни в Раді Європи та ПАРЄ, заявив, що це "хороша можливість" повернути в Росії смертну кару.

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