Космічний корабель Starliner компанії Boeing успішно розпочав тестовий політ

Космічний корабель Starliner американської корпорації Boeing успішно розпочав другий тестовий політ. У п'ятницю, 20 травня, за допомогою важкої ракети-носія Atlas V він стартував з мису Канаверал в американському штаті Флорида, вийшов на орбіту та взяв курс на Міжнародну космічну станцію (МКС), повідомило Американське аерокосмічне агентство NASA в Twitter.

Очікується, що Starliner прибуде на МКС менше ніж за 24 години. Він має пристикуватися до модуля Harmony американського сегмента МКС.

Другий тестовий політ у безпілотному режимі

Політ корабля відбувається у безпілотному режимі, замість астронавтів на місці капітана перебуває манекен, одягнутий у скафандр, на ім'я Роузі (на честь героїні плакатів про американських жінок, які працювали на підприємствах під час Другої світової війни). Starliner доставить на МКС понад 360 кілограмів вантажу, пробуде там тиждень та повернеться на Землю.

Свій перший тестовий політ корабель здійснив у грудні 2019 року. На його борту тоді також перебувала Роузі. Через нештатну ситуацію він не зміг піднятися на необхідну висоту для стикування з МКС. Тому Starliner повернувся на Землю через два дні після запуску.

Другий тестовий політ планувався на серпень 2021 року, але за три години до старту його скасували через технічні проблеми. За час, що пройшов між двома тестовими польотами, в Starliner внесли близько 100 корегувань. В разі вдалого випробовування NASA зможе сертифікувати його для першого тестового польоту з астронавтами на борту.

Boeing разом із приватною американською компанією SpaceX бере участь у програмі NASA Commercial Crew Program, мета якої - доставлення астронавтів у космос. Boeing отримав понад п'ять мільярдів доларів на розробку капсули для екіпажу в рамках контракту NASA, а SpaceX - 3,1 мільярда доларів. SpaceX вже здійснила чотири місії з доставлення астронавтів кораблями Crew Dragon.

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