 Сенат США схвалив виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та її союзників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2022

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Новини

Сенат США схвалив виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та її союзників

Надання Вашингтоном багатомільярдної допомоги Україні підтримали своїми голосами 86 сенаторів, 11 висловилися проти. Президент Байден подякував Сенату за двопартійну підтримку цього пакета.

Будівля Конгресу США

Будівля Конгресу США

Верхня палата Конгресу Сполучених Штатів схвалила виділення пакета фінансової допомоги Україні та її союзникам на суму майже 40 мільярдів доларів США. Цей пакет підтримали своїми голосами 86 сенаторів, а 11 висловилися проти, передає інформагенція Reuters. Ухвалений пакет фінансової підтримки передбачає надання Україні як військової, так і гуманітарної допомоги.

11 травня законопроєкт схвалила Палата представників Конгресу США. Раніше повідомлялося, що швидкому ухваленню законопроєкту завадив сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол. Для набуття чинності його ще має підписати президент США Джо Байден.

Байден подякував сенаторам за двопартійну підтримку

Тим часом сам президент Байден подякував Конгресу США за підтримку ініційованого ним пакета допомоги Україні та за демонстрацію всьому світові чіткого двопартійного сигналу підтримки Вашингтоном "мужнього українського народу" в захисті його свободи й демократії, наводить його слова пресслужба Білого дому.

"Я аплодую Конгресу за те, що він затвердив пропонований мною пакет безпекових заходів, і за те, що він надіслав світові чіткий двопартійний сигнал про те, що США підтримують Україну. Цей пакет дасть нам змогу відправити Україні ще більше зброї та боєприпасів, оскільки вони захищають свою демократію та свободу", - написав згодом Байден у Twitter.

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