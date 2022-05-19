 Бриджит Брінк затвердили посолкою США в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Бриджит Брінк затвердили посолкою США в Україні

Перш ніж очолити диппредставництво США у Києві, Бріджіт Брінк була послом у Словаччині, а також працювала у Держдепартаменті.

Бріджит Брінк

Бріджит Брінк

Сенат США у середу, 18 травня одноголосно затвердив кандидатуру Бріджіт Брінк на посаді амбасадорки в Україні. Вона може прибути до американського диппредставництва у Києві, яке напередодні відновило свою роботу в столиці, вже у червні.

Хто така Бріджит Брінк

Брінк працювала у Державному департаменті США протягом 25 років. Дипломатка володіє російською та сербською, а також грузинською та французькою мовами на базовому рівні.

У Сербії Брінк була співробітницею політичного та консульського відділу в 1997-1999 роках, згодом її спрямували на Кіпр, після чого вона кілька років обіймала посаду спеціального помічника заступника Держсекретаря США із політичних питань. У цій ролі вона займалася питаннями зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південноєвропейськими державами.

У 2005-2008 роках дипломатка очолювала політико-економічний відділ посольства США у Грузії. В адміністрації Барака Обами вона координувала розвиток відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія). Згодом працювала амбасадоркою у Грузії, Узбекистані. З 2015 року Брінк відповідала в Держдепі за проблематику затяжних конфліктів у Європі. З серпня 2019 року Брінк була посолкою США в Словаччині.

Дивитись відео 13:03

Чим закінчиться війна в Україні? Генерал США Бен Ходжес в інтерв'ю DW (18.03.2022)

Реклама

Докладно

Українки, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, ризикують стати жертвами торгівців людьми, застерігають в ОБСЄ

Що треба знати, щоб не стати жертвою торговців людьми

Українські жінки та діти, які втекли від війни до країн Євросоюзу, можуть стати легкою здобиччю торговаців людьми.  

Автомобіль Москвич

У Росії ударять електричним "Москвичем" по "Теслі"

Москва, отримавши завод Renault, вивела прожекти імпортозаміщення в РФ на новий рівень утопії, вважає Андрій Гурков.  