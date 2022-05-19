Бриджит Брінк затвердили посолкою США в Україні

Сенат США у середу, 18 травня одноголосно затвердив кандидатуру Бріджіт Брінк на посаді амбасадорки в Україні. Вона може прибути до американського диппредставництва у Києві, яке напередодні відновило свою роботу в столиці, вже у червні.

Хто така Бріджит Брінк

Брінк працювала у Державному департаменті США протягом 25 років. Дипломатка володіє російською та сербською, а також грузинською та французькою мовами на базовому рівні.

У Сербії Брінк була співробітницею політичного та консульського відділу в 1997-1999 роках, згодом її спрямували на Кіпр, після чого вона кілька років обіймала посаду спеціального помічника заступника Держсекретаря США із політичних питань. У цій ролі вона займалася питаннями зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південноєвропейськими державами.

У 2005-2008 роках дипломатка очолювала політико-економічний відділ посольства США у Грузії. В адміністрації Барака Обами вона координувала розвиток відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія). Згодом працювала амбасадоркою у Грузії, Узбекистані. З 2015 року Брінк відповідала в Держдепі за проблематику затяжних конфліктів у Європі. З серпня 2019 року Брінк була посолкою США в Словаччині.