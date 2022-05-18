Посольство США відновило свою роботу в Києві

Посольство США в Україні відновило у середу, 18 травня, після більш ніж тримісячної перерви свою роботу у Києві. "Ми офіційно відновлюємо роботу", - повідомив агенції речник дипломатичної установи Деніел Лангенкемп, якого цитує інформагенція Reuters. За словами речника дипустанови, спершу до роботи в Києві повернеться невелика кількість дипломатів, а відновлення надання консульських послуг поки не відбудеться, адже досі діє рекомендація Держдепартаменту громадянам США утриматися від поїздок до України.

"Народ України, за нашої підтримки у забезпеченні безпеки, захистив свою батьківщину від обурливого вторгнення Росії, і у підсумку, зірки і смуги (мається на увазі прапор США. - Ред.) знову майорять над посольством (у Києві. - Ред.)", - йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Читайте також: США евакуює посольство з Києва. МЗС України закликає зберігати спокій

Посольство США у Києві припинило свою роботу 14 лютого, тобто за 10 днів до початку війни РФ проти України. Перші два місяці посольство працювало у Польщі, а з початку травня - у Львові.

У Сенаті підтримали кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні

Тим часом цього дня Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні. "Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, відправивши потужне послання: підтримка США України лише зростає", - йдеться в дописі в Twitter-аккаунті комітету.

Тепер її кандидатуру ще має найближчими днями затвердити Сенат у повному складі.