Сенатор США загальмував надання Україні допомоги на 40 млрд доларів

Сенату США не вдалося ухвалити в прискореному порядку законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні на суму близько 40 мільярдів доларів. Цьому перешкодив сенатор-республіканець Ренд Пол, який заявив, що спочатку слід призначити інспектора з контролю за витрачанням цих коштів, повідомила 12 травня американська газета The Wall Street Journal (WSJ).

Лідери республіканської більшості та демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл під час засідання Сенату, зазначає видання, закликали одноголосно підтримати новий пакет допомоги Україні та схвалити відповідний законопроєкт у прискореному форматі.

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Проте сенатор від Кентуккі Ренд Пол виступив проти, запропонувавши низку поправок. Він, зокрема, зажадав призначити генерального інспектора для контролю над грошима та зброєю, що надходять із США в Україну. "Не можна викидати всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. А спеціальний генеральний інспектор - ми зробили це в Афганістані - не зупинив всі розтрати, але принаймні змусив злодіїв двічі подумати, перш ніж красти гроші", - обґрунтував Пол свою позицію.

Якби не затримка через дії сенатора Ренда Пола, Київ міг би уже застосовувати новий пакет допомоги "для ефективнішого порятунку життів українців, які захищають демократичний світ", заявив у відповідь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Схвалення допомоги очікують наступного тижня

Згідно з правилами, відмова хоча б одного сенатора блокує процес розгляду ініціативи у прискореному форматі. Тепер сенатори розглянуть законопроєкт у звичайному режимі, на що потрібно кілька днів. Очікується, що документ буде ухвалено наступного тижня більшістю голосів, зазначає WSJ.

Наприкінці квітня президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 33 мільярди доларів на підтримку України. Пізніше цю суму сам Конгрес збільшив майже до 40 мільярдів доларів. З них 20 мільярдів підуть на військові потреби. 11 травня відповідний законопроєкт ухвалила Палата представників. На підтримку документа проголосували 368 конгресменів (всі демократи та багато республіканців), проти - 57 (всі - республіканці).

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За оцінками Пентагону станом на 6 травня, з початку повномасштабного російського вторгнення США направили Україні близько 3,8 мільярда доларів на військову допомогу. 9 травня Байден підписав закон про постачання озброєння в Україну за програмою ленд-лізу.