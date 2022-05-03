Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою України у вівторок, 3 травня, заявив, що Лондон продовжить постачання зброї Києву. "Найближчими тижнями ми надішлемо вам Brimstone, це протикорабельні ракетні системи, а також броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій", - наводить слова прем'єр-міністра пресслужба британського уряду.

Джонсон також анонсував новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 356 мільйонів євро). За його словами, до нього увійдуть радари, "щоб визначати, де знаходиться націлена на ваші міста артилерія, та дрони, щоб посилити вашу піхоту та ваші наступальні сили".

Прем'єр-міністр розкритикував позицію Заходу після анексії українського Криму та захоплення частини Донбасу проросійськими бойовиками у 2014 році. "Правда в тому, що ми були занадто повільні, щоб зрозуміти, що відбувається насправді і ми колективно не змогли ввести тоді санкції, які мали накласти на Володимира Путіна. Ми не можемо повторити цю помилку", - заявив Джонсон.

"Зоряний час України"

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що українці "зруйнували міф про непереможність Путіна і написали один із найславетніших розділів у військовій історії" та житті своєї країни. "Так звана непереборна сила путінської військової машини розбилася через непохитний український патріотизм і любов до країни", - наголосив Джонсон.

Цитуючи знамениту промову колишнього прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля, Джонсон назвав те, що відбувається, "зоряним часом України, який пам'ятатимуть і переказуватимуть ще багато поколінь. Ваші діти та онуки будуть говорити: українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не означає проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним".