Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу США затвердила в вівторок, 10 травня, більшістю голосів надання Україні додаткового пакета допомоги на суму майже 40 мільярдів доларів США. Нову програму допомоги Україні підтримали 368 законодавців, а 57 конгресменів висловилися проти.

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Загалом шість мільярдів доларів з затвердженого пакета мають піти на закупівлю бойових броньованих машин і систем ППО для української армії. Ще дев'ять мільярдів закладені в бюджет на поповнення арсеналів озброєння американської армії, після того, як в Україну було відправлено значні партії американських озброєнь. Дев'ять мільярдів доларів мають бути виділені на підтримку державних функцій. Крім того, в цьому пакеті США також передбачені додаткові кошти на гуманітарну допомогу.

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"Цим пакетом допомоги США посилають всьому світу сигнал про нашу непохитну рішучість підтримувати хоробрий народ України, поки він не переможе Москву", - заявила перед голосуванням спікерка Палати представників демократів Ненсі Пелосі, яку цитує інформагенція AFP.

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Тепер законопроєкт надійде на розгляд до Сенату. Очікується, що законопроєкт підтримають і в Сенаті США або до кінця поточного тижня, або на початку наступного, а потім спрямують на підпис президенту країни Джо Байдену.

Раніше Байден закликав Конгрес схвалити виділення Україні пакета допомоги на суму 33 мільярди доларів, однак, конгресмени запропонували збільшити цю суму до 39,8 мільярда доларів, доповнивши запит президента додатковою військовою та гуманітарною допомогою, нагадує Reuters. Виділення допомоги широко підтримують як демократи, так і республіканці у Конгресі США.