У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні

За підрахунками Інституту світової економіки (IfW) у Кілі, країни ЄС за другий місяць війни в Україні постійно нарощували обсяги військової, гуманітарної та фінансової допомоги Києву та наблизилися за даними показниками до США. Серед більш ніж 30 західних держав, які надають допомогу Україні, у квітні найзначніші зобов'язання щодо підтримки Києва спостерігалися у Німеччини та Польщі, заявив IfW у понеділок, 2 травня, з посиланням на створений ним банк даних Ukraine Support Tracker.

З кінця січня Сполучені Штати надали Україні допомогу на суму 10,3 мільярда євро в перерахунку. Крім того, кілька днів тому президент Джо Байден оголосив про новий великий пакет допомоги на 33 мільярда доларів, рішення щодо нього має ще ухвалити Конгрес. Тим часом, загальні обсяги допомоги країн ЄС, різних відомств Євросоюзу та Європейського інвестиційного банку становлять зараз 12,8 мільярда євро, зазначає IfW.

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"Загалом країни ЄС зараз перебувають на одному рівні за обсягом допомоги зі США, чого і слід очікувати з огляду на географічну близькість до України", - заявив директор IfW з досліджень Крістоф Требеш (Christoph Trebesch). При цьому, за його словами, "досі дивно, що серед Top-5 країн-донорів лише дві представляють ЄС". Утім, нові обіцянки Байдена, які ще не враховані в банку даних IfW, є "новим виміром, що затьмарює всі попередні зобов'язання Європи", додав Требеш.

Німеччина - на другому місці за обсягами допомоги Україні з урахуванням підтримки через ЄС

Німеччина, яка неодноразово критикувалася Україною та низкою інших країн за надто обережні дії з підтримки Києва, за обсягами прямої допомоги Україні (1,8 мільярда євро) серед країн світу посідає п'яте місце, поступаючись лише США, Польщі, Великобританії та Канаді. Але якщо врахувати і непряму допомогу Україні, яку надають через органи ЄС, то ФРН посідає друге місце у світі за цим показником, зазначається у заяві.

Цікаво, що в пропорції допомоги Україні до показника ВВП перше місце займає Естонія, за нею йдуть Литва та Польща. США та Німеччина, які надали Україні допомогу у розмірі близько 0,05 відсотка ВВП, посідають у цьому рейтингу відповідно десяте та одинадцяте місце.

Дослідники зібрали в Ukraine Support Tracker дані про допомогу, яку надає Україні для боротьби проти російського вторгнення 31 держава. В інформаційній базі враховано відповідні зобов'язання за період із 24 січня до 23 квітня. Приватні пожертвування та допомога міжнародних організацій за винятком ЄС та Європейського інвестиційного банку не включені до цієї статистики.