На Мюнхенській конференції з безпеки чекають Зеленського та Путіна

У Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка пройде в середині лютого у форматі реального спілкування, візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та віцепрезидентка США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів. Приїзд Харріс поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь, пише в неділю, 6 лютого, агентство dpa з посиланням на голову MSC Вольфґанґа Ішинґера (Wolfgang Ischinger).

Олаф Шольц представить у Мюнхені принципи зовнішньої політики нового уряду ФРН. У конференції також передбачається участь інших членів нового кабінету, зокрема глави МЗС Анналени Бербок (Annalena Baerbock) і міністра оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Зі США, крім Харріс, прилетять держсекретар Ентоні Блінкен, а також 30 членів Конгресу.

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Крім того, на найважливішому глобальному безпековому форумі очікуються президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І (можливо у віртуальному режимі). Приїзд президента Франції Емманюеля Макрона ще обговорюється.

Путін відмовився особисто приїжджати до Мюнхена.

Російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду до Мюнхена, зазначив далі Ішинґер, не виключивши при цьому виступу Путіна в режимі відеоконференції. "Я в жодному разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію у листах США та НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить тільки від неї", - наголосив німецький політик.

У 2021 році MSC через коронавірус пройшла в онлайн-форматі. Цього року, незважаючи на хвилю омікрон-варіанта, Ішинґер вирішив повернутися до звичного режиму конференції, заявивши про колосальну потребу особистих зустрічей політиків у сфері безпеки. "Такі розмови, які, взагалі-то, є нагальною необхідністю кризової дипломатії, в останні два роки були практично неможливі", - зазначив він і зазначив, що подібна ситуація певною мірою заблокувала дипломатичні процеси щодо врегулювання криз.

Жорстко обмежена кількість учасників

Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof у баварській столиці з дотриманням суворих протиепідемічних заходів. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує дві тисячі, зараз дозволено не більше 600. При цьому організатори вирішили ще сильніше обмежити чисельність учасників, щоб мінімізувати будь-які ризики, підкреслив Ішинґер. Усі, хто приїдуть на конференцію, мають бути вакциновані від коронавірусу та щодня здаватимуть ПЛР-тест.

Обмежено і кількість спостерігачів. "Особисто у мене серце обливається кров'ю, коли я думаю, що цього року ми не змогли запросити сотні журналістів", - зізнався глава MSC. Він повідомив, що їм нададуть можливість віртуальної присутності на конференції.

Для Вольфґанґа Ішинґера, який очолював Мюнхенську конференцію з безпеки протягом 14 років, це буде останній форум. Після MSC-2022 він передасть керівництво колишньому раднику Анґели Меркель (Angela Merkel) Крістофу Гойсґену (Christoph Heusgen).

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