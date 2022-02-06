На Мюнхенській конференції з безпеки чекають Зеленського та Путіна

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Володимир Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на конференцію з безпеки, але може взяти участь віртуально. Також на захід запросили Володимира Зеленського.
У Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка пройде в середині лютого у форматі реального спілкування, візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та віцепрезидентка США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів. Приїзд Харріс поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь, пише в неділю, 6 лютого, агентство dpa з посиланням на голову MSC Вольфґанґа Ішинґера (Wolfgang Ischinger).
Олаф Шольц представить у Мюнхені принципи зовнішньої політики нового уряду ФРН. У конференції також передбачається участь інших членів нового кабінету, зокрема глави МЗС Анналени Бербок (Annalena Baerbock) і міністра оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Зі США, крім Харріс, прилетять держсекретар Ентоні Блінкен, а також 30 членів Конгресу.
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Крім того, на найважливішому глобальному безпековому форумі очікуються президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І (можливо у віртуальному режимі). Приїзд президента Франції Емманюеля Макрона ще обговорюється.
Російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду до Мюнхена, зазначив далі Ішинґер, не виключивши при цьому виступу Путіна в режимі відеоконференції. "Я в жодному разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію у листах США та НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить тільки від неї", - наголосив німецький політик.
У 2021 році MSC через коронавірус пройшла в онлайн-форматі. Цього року, незважаючи на хвилю омікрон-варіанта, Ішинґер вирішив повернутися до звичного режиму конференції, заявивши про колосальну потребу особистих зустрічей політиків у сфері безпеки. "Такі розмови, які, взагалі-то, є нагальною необхідністю кризової дипломатії, в останні два роки були практично неможливі", - зазначив він і зазначив, що подібна ситуація певною мірою заблокувала дипломатичні процеси щодо врегулювання криз.
Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof у баварській столиці з дотриманням суворих протиепідемічних заходів. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує дві тисячі, зараз дозволено не більше 600. При цьому організатори вирішили ще сильніше обмежити чисельність учасників, щоб мінімізувати будь-які ризики, підкреслив Ішинґер. Усі, хто приїдуть на конференцію, мають бути вакциновані від коронавірусу та щодня здаватимуть ПЛР-тест.
Обмежено і кількість спостерігачів. "Особисто у мене серце обливається кров'ю, коли я думаю, що цього року ми не змогли запросити сотні журналістів", - зізнався глава MSC. Він повідомив, що їм нададуть можливість віртуальної присутності на конференції.
Для Вольфґанґа Ішинґера, який очолював Мюнхенську конференцію з безпеки протягом 14 років, це буде останній форум. Після MSC-2022 він передасть керівництво колишньому раднику Анґели Меркель (Angela Merkel) Крістофу Гойсґену (Christoph Heusgen).
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