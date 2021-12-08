Міністри фінансів ФРН і США обговорили можливі санкції проти Росії

Новий міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) провів переговори за допомогою відеозв'язку зі своєю американською колегою Джанет Єллен у п'ятницю, 10 грудня. Вони обговорили актуальні питання відносин країн-членів G7. У 2022 році головування у Великій сімці перейде до Німеччини.

"Трансатлантична співпраця зберігає важливість глобальної фінансової політики", - написав Лінднер у своєму Twitter за результатами відеоконференції.

Санкції проти Росії

Водночас у заяві на сайті міністерства фінансів США зазначено, що під час бесіди глави фінансових відомств Німеччини та Сполучених Штатів обговорили нові можливі санкції щодо Росії. Джанет Єллен підтвердила, що президент США Джо Байден стурбований ескалацією на кордоні Росії та України.

За словами Єллен, американська сторона зацікавлена ​​"у партнерстві з Німеччиною щодо тих екстрених заходів, які можуть бути швидко вжиті з метою завдання значних збитків для економіки Росії" (у разі, якщо Росія почне вторгнення в Україну. - Ред.).

Крім того, вона привітала Лінднера з його призначенням на посаду міністра фінансів і подякувала за відданість Німеччини трансатлантичному альянсу.

Перша розмова Шольца та Байдена

Раніше того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olad Scholz) уперше провів телефонні переговори з Джо Байденом. Вони обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ біля кордонів України, підтвердили, що ФРН і США пов'язують тісні відносини, та заявили про готовність спільно працювати для вирішення світових проблем.

Лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер обійняв посаду голови мінфіну ФРН після того, як 7 грудня представники соціал-демократів, Зелених і лібералів підписали коаліційну угоду та остаточно сформували новий уряд, що називають "світлофорним" за поєднанням партійних кольорів.

Згідно з соцопитуванням другого каналу німецького телебачення ZDF Politbarometer, 68 відсотків респондентів вважають, що лідер лібералів добре впорається зі своїми обов'язками.

Дивитись відео 01:32 No comment: Оплески новому канцлеру ФРН (08.12.2021)